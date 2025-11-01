Prefeitura explica por que fechou retornos em vias importantes de Anápolis

Portal 6 fez um giro pela cidade para registar a situação e apurar o que a população impactada avalia

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2025

Um dos retornos de canteiro fechado na Avenida Presidente Kennedy. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Uma intervenção viária está protagonizando as mudanças no trânsito nas avenidas mais importantes de Anápolis, que é o fechamento de retornos de canteiro. Antes de serem bloqueados, os pontos eram uma “mão na roda” para quem dirige pela cidade.

Considerada simples, no sentido de baixo custo, a medida da Prefeitura é considerada complexa, pois influencia quem se beneficia dos retornos, como comerciantes e moradores locais, bem como a quem os percebe nos deslocamentos.

O Portal 6 fez um giro pela cidade e constatou que a Avenida Presidente Kennedy foi a mais alterada no último mês.

Lá, três pontos nos canteiros da via foram bloqueados. Dois mais próximos à Praça dos Romeiros e outro mais perto do viaduto do início da Avenida Universitária.

A reportagem também esteve na região Leste, onde, além dos que ficam na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina terem sido fechados integrando as intervenções feitas no viaduto Ayrton Senna, outros dois foram bloqueados.

Um na Avenida PB-01, mais próximo à Rua PB-16 no Parque Brasília e outro na Avenida Ayrton Senna, mais perto do viaduto, o qual a reportagem recebeu lamentações específicas de leitores.

Não gostaram

“Ficou difícil”, disparou um comerciante que preferiu não se identificar. Ele disse ao Portal 6 não haver necessidade, pois na maior parte do tempo a via é tranquila para quem quisesse contorná-lo. “Os comércios deste lado da via ficaram longe para quem vai sentido centro”, explicou, dizendo que isso influencia na procura dos estabelecimentos.

Sobre este mesmo ponto, Larissa Silva, frequentadora de uma igreja que era acessada mais fácil pelo retorno, contou que ficou mais difícil voltar para casa utilizando carro de aplicativo. “Demorou meia hora para um me buscar porque eles viam o retorno fechado e desistiam de mim”, citou.

Apoio parcial

Marcelo Soares é motorista de aplicativo há cinco anos. “Esses da Presidente Kennedy, achei desnecessário”, entende. O prestador de serviço disse que os pontos eram importantes para acessar o bairro Maracanã. “Vai congestionar o sinaleiro”, afirmou.

Sobre os demais retornos citados na reportagem, Marcelo concordou com os bloqueios. Ele foi provocado a responder se cancelaria uma viagem pela questão de o fechamento causar maior distância para buscar o passageiro. “Pelo valor que ‘estão dando’, com certeza eu cancelaria”, declarou.

Necessários

Justificando os fechamentos, a Prefeitura declarou que todas as intervenções realizadas pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) são precedidas por estudos técnicos que identificam alto índice de acidentes ou potencial risco de ocorrências.

“Os locais possuem canteiros centrais muito estreitos, que não comportam um ou mais veículos totalmente dentro do espaço, o que gera obstrução da via e risco de colisões”, sustentaram.

A reposta foi mais incisiva quanto aos retornos do Parque Brasília. “Alguns pontos, como o retorno na Avenida Ayrton Senna, estavam localizados em trechos de curva e com baixa visibilidade — inclusive conhecido popularmente como “curva da morte”, afirmaram.

Perguntada se as intervenções tiveram consultas populares antes de serem executadas, o Executivo disse que considera as demandas da população e de comerciantes. “Quando há viabilidade e necessidade, são realizados estudos para ajustes, reaberturas ou criação de novos retornos em pontos mais seguros”, reforçaram.

