Prefeitura antecipa que Presidente Kennedy deve ter mais retornos fechados, além de outras alterações de trânsito

Via foi uma das mais afetadas pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte no último mês

Paulo Roberto Belém - 07 de novembro de 2025

Exemplos de retornos que ainda abertos na Avenida que liga o Centro à Grande Jaiara. (Foto: Paulo Roberto Belém)

Uma das principais vias que liga o Centro à Região da Grande Jaiara, a Avenida Presidente Kennedy foi uma das mais afetadas com o fechamento dos retornos de canteiro promovido pela Prefeitura no mês passado.

E não para por aí. A Administração Municipal disse ao Portal 6 que mais alguns deles estão sendo analisados para fechamento. “Principalmente os que apresentam riscos semelhantes aos já bloqueados”, informaram.

Novas alterações

O Executivo detalhou que a Avenida Presidente Kennedy conta atualmente com 16 retornos e que para que os fechamentos dos próximos não causem transtornos de mobilidade, adiantou que está estudando implementar outras alterações necessárias na via.

Tratam-se das manobras conhecidas como “giro de quadra”, além da implementação de “binários”. Neste caso, uma complementa a outra. Entretanto, a Prefeitura não citou em que pontos seriam.

Paralelamente, arremataram que a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) também analisa a abertura de novos retornos. “Em pontos mais favoráveis, de modo a equilibrar segurança e fluidez no trânsito”, complementaram.

