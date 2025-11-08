Itaú leiloa mais de 200 imóveis com até 82% de desconto em novembro

O maior desconto é para uma casa de 230 m² em Quirinópolis (GO), a partir de R$ 63 mil

Folhapress - 08 de novembro de 2025

O certame realizado com a Biasi Leilões reúne 118 imóveis em 17 estados, com lances iniciais entre R$ 31.900,50 e R$ 1.053.634,50. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No dia 18 de novembro, o Itaú vai leiloar mais de 200 imóveis em diferentes regiões do país. Os descontos oferecidos são um dos principais atrativos, podendo alcançar até 82% do valor de avaliação em um dos pregões.

No leilão conduzido pela Zuk são mais de cem imóveis residenciais, comerciais e terrenos, distribuídos por 20 estados. Os lances iniciais vão de R$ 19 mil – uma casa de 52 m² em Rio Largo (AL) – a R$ 800 mil, valor de um apartamento de 600 m² na Freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

As condições de pagamento variam conforme o lote, sendo alguns à vista sem desconto e outros com abatimento no ato da aquisição. A participação exige cadastro no Portal Zuk e consulta ao edital.

O certame realizado com a Biasi Leilões reúne 118 imóveis em 17 estados, com lances iniciais entre R$ 31.900,50 e R$ 1.053.634,50.

Há propriedades em 17 estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Tocantins.

Entre os lotes estão um imóvel comercial de 588,27 m² em Feira de Santana (BA) com lance inicial de R$ 1.053.634,50, uma casa de 84 m² em São Paulo a partir de R$ 302.940 e um apartamento de 38 m² no Rio com lance inicial de R$ 31.900,50. O cadastro deve ser feito no site da Biasi Leilões.

O Banco Itaú permite parcelamento em até 78 vezes ou pagamento à vista com entrada mínima de 30%.

A compra de imóveis em leilão costuma atrair interessados por causa dos preços abaixo dos valores de mercado, mas exige atenção às condições de cada lote.

Os editais detalham a situação jurídica do imóvel, eventuais dívidas associadas e se a ocupação é regular ou se há necessidade de desocupação posterior, o que pode gerar custos adicionais.

Especialistas recomendam que o comprador avalie também o histórico do imóvel, consulte a matrícula e verifique se há ações judiciais em andamento.

Ao contrário da compra tradicional, os leilões têm regras próprias de pagamento e não permitem desistência após o lance vencedor. Por isso, a orientação é analisar previamente todas as informações e simular os custos antes de participar.