Não é linguiça toscana, nem de frango: a linguiça que fica mais suculenta para o churrasco de domingo, segundo açougueiros

Escolha da linguiça pode fazer diferença no churrasco, e açougueiros indicam uma opção que preserva melhor a suculência

(Foto: Reprodução /Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é churrasco, a linguiça costuma ser uma das primeiras escolhas para abrir o apetite dos convidados. Apesar da popularidade da linguiça toscana e da versão de frango, muitos açougueiros afirmam que existe outra opção capaz de entregar ainda mais sabor e suculência na grelha.

A recomendação é apostar na linguiça de pernil suíno, considerada por muitos profissionais do setor uma das melhores para o churrasco por reunir bom equilíbrio entre carne e gordura. Essa composição ajuda a manter a umidade durante o preparo e reduz o risco de ressecar.

Por que a linguiça de pernil é mais suculenta?

Diferentemente de alguns tipos produzidos com cortes variados, a linguiça de pernil costuma ser feita com uma carne mais macia e com teor de gordura distribuído de forma uniforme.

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Durante o cozimento, essa gordura derrete lentamente, mantendo a carne úmida e garantindo uma textura mais macia. Além disso, o sabor tende a ser mais suave, permitindo que os temperos naturais da carne se destaquem.

Outro ponto elogiado por açougueiros é que esse tipo de linguiça costuma estourar menos na churrasqueira quando preparado corretamente.

Como assar sem perder a suculência

Para aproveitar ao máximo a qualidade da linguiça de pernil, alguns cuidados fazem diferença.

O ideal é utilizar brasa média, evitando fogo muito forte logo no início. Temperaturas elevadas podem romper a tripa rapidamente, fazendo com que boa parte da gordura e dos sucos escorra antes da hora.

Também é importante virar a linguiça aos poucos, permitindo que asse por igual em todos os lados.

Outro erro comum é furar a peça antes ou durante o preparo. Segundo especialistas, isso facilita a perda dos líquidos internos, deixando a carne mais seca.

Como escolher uma boa linguiça no açougue

Na hora da compra, vale observar alguns detalhes que indicam qualidade.

Prefira linguiças com coloração uniforme, sem excesso de líquido na embalagem e com gordura distribuída por toda a peça. Também é recomendável comprar em estabelecimentos de confiança, onde seja possível confirmar a procedência da carne e a data de fabricação.

Se houver opção de produção artesanal, muitos açougueiros indicam experimentar, já que essas versões costumam utilizar cortes selecionados e menor quantidade de conservantes.

O acompanhamento também faz diferença

Depois de escolher a linguiça ideal, basta completar o churrasco com acompanhamentos clássicos, como pão de alho, farofa, vinagrete e uma salada fresca.

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