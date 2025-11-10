Sem churrasqueira e sem carvão: novo jeito de fazer churrasco conquista até os mais exigentes

Não se preocupe: fazer churrasco pode ser muito mais simples do que você imagina

Isabella Valverde - 10 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/TV Churrasco)

Não importa o dia nem a hora: sempre é um bom momento para aproveitar um bom churrasco, não é mesmo? Porém, ter que lidar com a fumaça, o carvão e a grelha às vezes acaba fazendo com que muitos desistam da ideia e deixem para depois.

Mas não se preocupe: fazer churrasco pode ser muito mais simples do que você imagina!

Se você não aguenta mais toda a sujeira e fumaça do tradicional churrasco na churrasqueira, saiba que é possível preparar esse delicioso prato de uma forma muito mais fácil e igualmente saborosa.

Com um aroma irresistível e um molho encorpado, o churrasco fica pronto em menos de 40 minutos — sendo uma opção perfeita, principalmente, para aqueles dias de correria.

Para fazer em casa, o primeiro passo é escolher a carne bovina de sua preferência. As mais indicadas são o acém, a fraldinha e o patinho.

Ingredientes

– 1 kg de carne bovina;

– 1 cebola grande em rodelas;

– 2 tomates maduros fatiados;

– 1 pimentão em rodelas;

– 3 dentes de alho picados;

– ½ xícara (chá) de molho barbecue ou ketchup;

– 3 colheres (sopa) de molho shoyu;

– 1 colher (sopa) de mostarda;

– 1 colher (chá) de páprica defumada;

– 1 colher (sopa) de óleo;

– Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Se quiser dar um toque defumado, uma dica é adicionar uma colher (chá) de fumaça líquida ou um pedaço de bacon junto à carne.

Modo de preparo

A receita é bastante simples e promete conquistar até mesmo os paladares mais exigentes.

A carne vai cozinhar na própria pressão e nos sucos dos legumes, não sendo necessário acrescentar água.

O primeiro passo é aquecer o óleo em uma panela de pressão e dourar os pedaços de carne em fogo médio. Em seguida, acrescente o alho e mexa até começar a dourar.

Quando estiver douradinho, tempere com sal, pimenta, páprica, mostarda, shoyu e molho barbecue. Depois, monte camadas alternadas com a carne, o tomate, a cebola e o pimentão.

Feche a panela, deixe em fogo médio e, quando pegar pressão, conte 25 minutos. Passado o tempo, desligue o fogo, espere a pressão sair completamente para abrir e misture bem o molho, verificando o ponto da carne.

Caso queira que o molho fique mais grosso, basta cozinhar por mais 5 minutos sem a tampa.

Fazendo assim, seu churrasco ficará delicioso, derretendo na boca — e o melhor: sem precisar usar carvão!

