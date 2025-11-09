Conheça a carne boa e barata que mais compensa pedir no açougue para passar o mês

Versátil, saborosa e econômica: corte tradicional é o queridinho de quem quer economizar sem abrir mão da qualidade

Gabriel Yuri Souto - 09 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Com o preço da carne em alta, escolher o corte certo faz toda a diferença para manter o cardápio variado e o bolso equilibrado.

E um dos campeões de custo-benefício nos açougues brasileiros é o acém, uma carne que une sabor, rendimento e preço acessível.

Extraído da parte dianteira do boi, o acém é macio, suculento e muito versátil. Ele pode ser usado em bifes, picadinhos, ensopados, assados e até moído, substituindo cortes mais caros como patinho ou coxão mole.

Além disso, é uma carne que rende bem e mantém boa textura mesmo em cozimentos mais longos, o que a torna ideal para quem gosta de preparar refeições em quantidade e congelar porções para o mês.

Economia garantida

Atualmente, o quilo do acém costuma custar menos de R$ 35, variando conforme a região e o tipo de açougue.

Isso o coloca entre os cortes mais vantajosos do mercado, com sabor semelhante a opções mais nobres, mas por um preço muito menor.

Dicas para aproveitar melhor

•Peça para moer no açougue: o acém moído é ótimo para molhos, hambúrgueres e recheios.

•Cozinhe lentamente: quando feito em panela de pressão ou ensopado, o corte fica extremamente macio.

•Use temperos simples: alho, cebola, sal e ervas bastam para realçar o sabor natural da carne.

•Congele em porções pequenas: isso ajuda a evitar desperdício e facilita o preparo das refeições do dia a dia.

Outras boas opções

Se o acém estiver em falta, outros cortes que também compensam são o músculo, paleta e coxão duro — todos com bom rendimento e ótimos para receitas de panela.