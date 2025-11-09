Conheça a carne boa e barata que mais compensa pedir no açougue para passar o mês

Com o preço da carne em alta, escolher o corte certo faz toda a diferença para manter o cardápio variado e o bolso equilibrado.
E um dos campeões de custo-benefício nos açougues brasileiros é o acém, uma carne que une sabor, rendimento e preço acessível.
Extraído da parte dianteira do boi, o acém é macio, suculento e muito versátil. Ele pode ser usado em bifes, picadinhos, ensopados, assados e até moído, substituindo cortes mais caros como patinho ou coxão mole.
Além disso, é uma carne que rende bem e mantém boa textura mesmo em cozimentos mais longos, o que a torna ideal para quem gosta de preparar refeições em quantidade e congelar porções para o mês.
Atualmente, o quilo do acém costuma custar menos de R$ 35, variando conforme a região e o tipo de açougue.
Isso o coloca entre os cortes mais vantajosos do mercado, com sabor semelhante a opções mais nobres, mas por um preço muito menor.
•Peça para moer no açougue: o acém moído é ótimo para molhos, hambúrgueres e recheios.
•Cozinhe lentamente: quando feito em panela de pressão ou ensopado, o corte fica extremamente macio.
•Use temperos simples: alho, cebola, sal e ervas bastam para realçar o sabor natural da carne.
•Congele em porções pequenas: isso ajuda a evitar desperdício e facilita o preparo das refeições do dia a dia.
Se o acém estiver em falta, outros cortes que também compensam são o músculo, paleta e coxão duro — todos com bom rendimento e ótimos para receitas de panela.
