Menino de 8 anos atropelado em Anápolis é transferido para o Hugol

Criança foi inicialmente socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Heana, onde chegou em estado grave

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

Fachada do Hugol, em Goiânia. (Foto: Thauann Sales/Agir)

O menino de 08 anos que foi atropelado na noite desta segunda-feira (10), na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Vila Harmonia, em Anápolis, evoluiu do estado grave de saúde para estável.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Funev, organização social que administra o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A criança havia sido levada até lá pouco antes das 20h, após ser atingida por um carro cinza. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A Funev detalhou que o menino foi avaliado pela equipe médica e realizou os exames, permanecendo consciente durante o atendimento.

Por se tratar de um caso pediátrico, ele foi transferido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que tenta localizar o condutor responsável pelo atropelamento.

