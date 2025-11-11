Receita de um dos melhores chefs da Itália ensina o segredo para fazer o autêntico carbonara
Um prato simples esconde um segredo que poucos italianos verdadeiros revelariam fora da Itália
Entre as receitas clássicas da culinária italiana, poucas despertam tanto amor quanto o carbonara. Servido em restaurantes do mundo inteiro, ele é símbolo de simplicidade, sabor e pouco gasto de dinheiro.
No entanto, apesar de parecer fácil, preparar o verdadeiro carbonara é uma arte que exige respeito às origens e atenção aos detalhes.
Receita de um dos melhores chefs da Itália ensina o segredo para fazer o autêntico carbonara
Ingredientes:
200 g de espaguete (ou outra massa longa)
100 g de bacon (ou pancetta, se não encontrar)
3 gemas de ovos
50 g de queijo pecorino romano ralado (ou parmesão)
Pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto
Sal, apenas para a água do cozimento
Modo de preparo:
Corte o bacon em tiras finas e frite em fogo baixo até soltar a gordura e ficar dourado e crocante. Reserve o bacon e mantenha a gordura na frigideira. Cozinhe o espaguete em água salgada até ficar al dente. Guarde meia concha da água do cozimento antes de escorrer.
Em uma panela, adicione 3 gemas de ovos misture com o queijo ralado e adicionando 100 ml da água do cozimento do macarrão. Quando começar a engrossar, desligue o fogo e emulsifique com a gordura do bacon até formar um creme grosso.
Em uma frigideira, transfira a massa pro bacon já preparado, coloque mais uma concha da água do cozimento do macarrão e despeje o creme. Finalize com mais bacon, queijo e pimenta do reino por cima.
Vá adicionando aos poucos a água do cozimento até atingir uma textura cremosa, aveludada e brilhante. Adicione o bacon crocante e mais queijo por cima. Finalize com pimenta-do-reino moída na hora.
Confira a receita na íntegra:
