A novidade vem conquistando espaço em vários países e está prestes a desembarcar aqui

Magno Oliver - 11 de novembro de 2025

Um novo produto está chamando atenção no exterior e promete desembarcar em breve no Brasil com uma proposta ousada e higiênica: eliminar o mau cheiro das axilas de forma natural e sem agredir a pele.

Trata-se do spray de pedra hume, uma solução mineral que vem ganhando espaço nas rotinas de cuidados pessoais por oferecer frescor duradouro e ação antibacteriana sem perfumes artificiais, nem alumínio.

A pedra hume (ou alúmen de potássio) é um composto natural conhecido há séculos por suas propriedades antissépticas e adstringentes.

Recentemente, seu uso em versão líquida e em spray se tornou tendência em países europeus e asiáticos, onde consumidores buscam alternativas mais sustentáveis aos desodorantes convencionais.

O produto cria uma fina camada protetora sobre a pele, impedindo o crescimento das bactérias responsáveis pelo mau odor.

Utilidade pública: produto que está chegando ao Brasil promete acabar com o mau cheiro nas axilas

Os dermatologistas explicam que o diferencial do spray está justamente na ausência de fragrâncias químicas e substâncias que bloqueiam o suor.

Ao invés de mascarar o cheiro, ele atua na causa, controlando naturalmente a proliferação bacteriana. Isso o torna indicado para peles sensíveis e pessoas alérgicas a desodorantes comuns, além de ser seguro para o uso diário.

A promessa de um produto eficaz, acessível e ecológico tem atraído consumidores que buscam alternativas mais conscientes.

O frasco, geralmente feito de vidro ou alumínio reciclável, também reflete o compromisso com a sustentabilidade, outro fator que vem impulsionando sua popularidade nas redes sociais e entre influenciadores do setor de beleza natural.

Com previsão de chegada ao Brasil nos próximos meses, o spray de pedra hume deve ocupar um novo espaço no mercado de higiene pessoal.

Confira mais detalhes:

