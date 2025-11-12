Não é o inglês, nem o espanhol: este é o idioma mais promissor para o mercado de trabalho

Idioma ganha espaço em empresas e já aparece nas projeções de especialistas em economia global

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

(Foto: Pexels)

No início dos anos 2000, falar inglês era sinônimo de estar um passo à frente no mercado. Pouco depois, o espanhol virou quase obrigatório em setores voltados à América Latina.

Mas, enquanto as atenções estavam voltadas para o eixo tradicional das línguas ocidentais, um outro idioma crescia silenciosamente, dobrando seu número de falantes e acumulando peso econômico.

Hoje, segundo relatórios do British Council e análises da Harvard Business Review, é o mandarim que desponta como a aposta mais promissora para quem busca vantagem competitiva.

O movimento não nasceu do nada. Nas últimas duas décadas, a China passou de uma economia manufatureira para protagonista em tecnologia, inovação e comércio exterior.

De acordo com dados do Banco Mundial, o país já responde por uma das maiores fatias das exportações globais e mantém acordos comerciais estratégicos com dezenas de nações.

Essa expansão econômica elevou o status do mandarim, que se tornou o idioma mais falado do planeta, com mais de um bilhão de pessoas, segundo levantamento da Ethnologue.

Empresas brasileiras vêm seguindo a tendência. Informações do portal LinkedIn Economic Graph mostram que as vagas que citam o mandarim como diferencial cresceram nos setores de logística, agronegócio, tecnologia e comércio internacional.

O motivo é simples: a China se consolidou como principal parceira comercial do Brasil desde 2009. Com isso, profissionais capazes de dialogar diretamente com fornecedores e investidores chineses se tornaram valiosos.

Especialistas em relações internacionais explicam que a língua deixou de ser apenas uma habilidade extra e se transformou em ponte para negócios de alto impacto.

Além disso, o British Council aponta que o domínio do mandarim está entre as competências mais procuradas por empresas que atuam em mercados emergentes, especialmente em áreas como energia, infraestrutura e ciência aplicada.

Para quem pensa que aprender o idioma é impossível, a Universidade de Pequim afirma, em seus relatórios pedagógicos, que brasileiros costumam avançar rapidamente nas estruturas básicas, justamente por não terem interferência de sons comuns a outras línguas europeias.

Já plataformas como o Duolingo e o Education First registraram aumento significativo na busca por cursos de chinês nos últimos anos, reflexo de um interesse que deixou de ser nichado.

Se o inglês continua indispensável e o espanhol segue útil, o mandarim se tornou o idioma que melhor acompanha os rumos da economia global. E, pelo visto, deve seguir em ascensão enquanto o mapa do poder econômico continuar voltado para o Oriente.

