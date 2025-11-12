Não é uma Ferrari! Especialista revela qual é o carrão flagrado em Caldas Novas

Veículo foi avistado por corretor que logo registrou o que viu pelas ruas da cidade turística do Sul de Goiás

Paulo Roberto Belém - 12 de novembro de 2025

Carro esportivo diferentâo foi flagrado nas ruas de Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Quando carros esportivos são vistos nas ruas, os apreciadores de veículos do tipo os observam e, muitas das vezes, têm o conhecimento de que modelo se trata. Mas não foi isso o que aconteceu em Caldas Novas, município turístico do Sul de Goiás.

Isso porque o corretor de imóveis, Vinicius Henrique, viu um esportivo das cores mais clássicas, a vermelha, transitando pelas ruas da cidade, o que chamou a atenção do profissional a ponto de gravar o que viu, porque não identificou de qual carro se tratava.

“Isso aqui é Caldas Novas, oh, Brasil! Que carro que é esse? Avaliem para mim: que carro que é esse? É uma ‘Ferrari do Paraguai’, o que vocês acham?”, questiona o corretor a quem eventualmente acompanhasse o que ele postaria no TikTok.

Quem deu a resposta foi um especialista procurado pelo Portal G1 Goiás. Samuel Ivanaskas entende de automobilismo e respondeu a dúvida de Vinicius Henrique, logo dizendo que não se tratava do que o corretor sugeriu em tom de brincadeira.

“É como se fosse uma réplica, mas não tem nenhum modelo da Ferrari que eles copiaram, talvez fizeram um protótipo de um carro que se assemelha a uma Ferrari, mas não é uma Ferrari”, explicou.

Foi mais ou menos nessa linha que um seguidor da rede social do profissional sugeriu. “Esse carro é a prova de que o brasileiro, tendo acesso a boas ferramentas e tecnologia, colocaria qualquer outra marca de carro esportivo no chinelo”, comentou.

Já uma matéria do O Popular afirmou que uma resolução de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) informa que ‘os veículos protótipos são utilizados exclusivamente para competições esportivas e registrados na espécie competição’. Sendo assim, provavelmente este modelo não deveria estar em circulação pelas ruas.

Assista o flagra:

