Reconhecido pela Justiça, trisal de Jataí celebra direito de construir família

Juntos há seis anos, os três homens agora passam a ter os mesmos direitos e obrigações que qualquer outro casal

Davi Galvão - 12 de novembro de 2025

Trisal vive junto há quase seis anos. (Foto: redes sociais)

Foi com alegria e muito amor que um trisal de Jataí, que vive junto há quase seis anos, celebrou a oficialização, perante à Justiça, da união estável entre os três.

O professor Túlio Adriano Marques Alves Gontijo e os empresários Wellington Ferreira da Costa e Lucas Santana Delgado agora passam a ter os mesmos direitos e obrigações que qualquer outro casal, independente da orientação sexual ou da quantidade de membros na relação.

Em entrevista ao O Popular, Túlio, que é professor de Libras na Universidade Federal de Jataí (UFJ), afirmou que o reconhecimento é um importante marco na luta por direitos iguais, mostrando que todos possuem o direito de construir uma família.

“Nós entendemos que a legislação ainda não contempla os diversos modelos de família e entendemos essa decisão como um movimento de que o direito de construir uma família é de todas as pessoas”, disse.

Conforme explicado nos tribunais, Túlio e Wellington estão juntos desde 2014 e formalizaram a união em cartório no ano seguinte. Em 2019, Lucas passou a integrar o relacionamento e a morar com o casal, formando oficialmente uma família a três.

Apesar de revelar que não têm a intenção de criarem filhos por agora, a simples segurança de terem os direitos resguardados já é, por si só, uma grande conquista.

Na audiência, o trio declarou que mantém uma relação pública, duradoura e com o propósito de constituir família.

A juíza Sabrina Rampazzo entendeu que o pedido foi feito de forma livre e consensual, sem impedimentos legais, e homologou o acordo.

O reconhecimento de uniões estáveis entre três pessoas ainda é raro no Brasil, já que a legislação não prevê esse tipo de vínculo.

No entanto, decisões semelhantes têm sido aceitas com base nos princípios da liberdade e da dignidade da pessoa humana.

