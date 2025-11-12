Reconhecido pela Justiça, trisal de Jataí celebra direito de construir família

Juntos há seis anos, os três homens agora passam a ter os mesmos direitos e obrigações que qualquer outro casal

Davi Galvão Davi Galvão -
Trisal vive junto há quase seis anos. (Foto: redes sociais)
Foi com alegria e muito amor que um trisal de Jataí, que vive junto há quase seis anos, celebrou a oficialização, perante à Justiça, da união estável entre os três.

O professor Túlio Adriano Marques Alves Gontijo e os empresários Wellington Ferreira da Costa e Lucas Santana Delgado agora passam a ter os mesmos direitos e obrigações que qualquer outro casal, independente da orientação sexual ou da quantidade de membros na relação.

Em entrevista ao O Popular, Túlio, que é professor de Libras na Universidade Federal de Jataí (UFJ), afirmou que o reconhecimento é um importante marco na luta por direitos iguais, mostrando que todos possuem o direito de construir uma família.

“Nós entendemos que a legislação ainda não contempla os diversos modelos de família e entendemos essa decisão como um movimento de que o direito de construir uma família é de todas as pessoas”, disse.

Conforme explicado nos tribunais, Túlio e Wellington estão juntos desde 2014 e formalizaram a união em cartório no ano seguinte. Em 2019, Lucas passou a integrar o relacionamento e a morar com o casal, formando oficialmente uma família a três.

Apesar de revelar que não têm a intenção de criarem filhos por agora, a simples segurança de terem os direitos resguardados já é, por si só, uma grande conquista.

Na audiência, o trio declarou que mantém uma relação pública, duradoura e com o propósito de constituir família.

A juíza Sabrina Rampazzo entendeu que o pedido foi feito de forma livre e consensual, sem impedimentos legais, e homologou o acordo.

O reconhecimento de uniões estáveis entre três pessoas ainda é raro no Brasil, já que a legislação não prevê esse tipo de vínculo.

No entanto, decisões semelhantes têm sido aceitas com base nos princípios da liberdade e da dignidade da pessoa humana.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

