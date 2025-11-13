Jovem fica coberto de sangue após enfrentar usuários de drogas para proteger família, em Senador Canedo

Situação teria começado após vítima impedir que suspeitos utilizassem casa dela para usar crack

Da Redação - 13 de novembro de 2025

Jovem foi esfaqueado após enfrentar usuários de drogas em Senador Canedo (Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (13) em Senador Canedo, após impedir que usuários consumissem drogas dentro da casa onde mora há apenas três dias.

O caso ocorreu no Setor Monte Azul. Segundo o relato da vítima, três homens foram até sua residência no início da noite para usar crack, mas ele se recusou a permitir.

O grupo deixou o local após uma conversa, mas, cerca de 20 minutos depois, um dos suspeitos retornou e o atacou com uma faca.

Além disso, o jovem ainda teria tentado proteger a esposa e o irmão mais novo, de 16 anos, que também estavam na residência.

Na tentativa de escapar, a vítima ainda encontrou outros quatro homens armados do lado de fora. Porém, mesmo ferido, ele conseguiu fugir e procurar ajuda da irmã.

Ele foi levado a uma unidade de saúde de Senador Canedo com perfurações no ombro e na cabeça, provocadas pelos golpes de faca.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação para identificação e localização dos envolvidos.

HEROICO ‼️ Jovem fica coberto de sangue após enfrentar usuários de drogas para proteger família, em Senador Canedo Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/8wNXLafqLX — Portal 6 (@portal6noticias) November 13, 2025

