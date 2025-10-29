Mulher mata amiga a facadas em Senador Canedo e conta à polícia o motivo

Antes do ocorrido, as duas estavam consumindo bebidas alcoólicas juntas

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Mulher foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, foi presa na madrugada desta quarta-feira (29) em Senador Canedo após cometer homicídio contra uma amiga. A ação teria sido motivada por ciúmes.

O crime ocorreu no Jardim das Oliveiras e a vítima, que não teve a identidade revelada, foi levada com vida para a Unidade de Saúde da Família (PSF) no Bairro Alvorada, mas não resistiu ao ferimento no peito, causado por uma facada.

A Polícia Militar (PM), com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), rapidamente identificaram a autora do crime, que foi levada à Central de Flagrantes de Senador Canedo.

A mulher confessou aos policiais que cometeu o homicídio após uma crise de ciúmes, alegando que a vítima teria feito investidas em direção ao seu namorado.

Antes da tragédia as duas estavam juntas, consumindo bebidas alcoólicas. A autora deverá responder pelo homicídio, que será investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!