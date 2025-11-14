Empresa de saúde anuncia investimento milionário em Goiás

Expectativa é gerar postos de trabalho, incluindo vagas para médicos, biomédicos e enfermeiros

Paulo Roberto Belém - 14 de novembro de 2025

Hemolabor está localizada no Setor Aeroporto. (Foto: Reprodução).

Especialista no tratamento de câncer em Goiás, o Hemolabor planeja expandir a atuação em Goiânia e planeja investir R$ 60 milhões até 2030 na abertura de novas unidades e na instalação de um centro voltado para pesquisa e educação.

De acordo com informações do portal Empreender Goiás, a expectativa da empresa é de aplicar o valor nos próximos cinco anos.

Consolidado no estado, o centro de saúde trabalha com oncologia, hematologia e diagnóstico. ”Os investimentos refletem a reestruturação que a empresa tem passado nos últimos anos”, destacou o portal.

Em 2026, a previsão é que o foco principal da expansão seja os postos de coleta. Isso porque, atualmente, o perfil dos serviços do Hemolabor é hospitalar. Porém, a partir do próximo ano, o intuito é crescer fisicamente e se aproximar com novas unidades de rua, além de atendimento domiciliar, pontuou o Empreender Goiás.

A expectativa, segundo o site, é de abrir novas unidades em todas as regiões de Goiânia, com exceção do Centro e da região Norte. Serão tês unidades em 2026, cinco no ano seguinte e outras e sete em 2028. Os locais exatos ainda estão em definição.

Para isso, a expectativa é gerar 130 novos postos de trabalho, incluindo vagas para médicos, biomédicos e enfermeiros, ressaltou o portal.

Centro de Ensino e Pesquisa

Ainda de acordo com o site, nos dias de hoje, o Hemolabor já recebe iniciativas de educação e pesquisa no seu hospital. No entanto, está prevista a construção de um Centro de Ensino e Pesquisa voltado exclusivamente para essas demandas até 2027. A estrutura será na mesma rua do Setor Aeroporto, onde fica o Hospital Hemolabor.

A futura instalação terá o nome de Centro de Ensino e Pesquisa Dr. Prof. Elias Augusto Gabriel, sendo que o local vai oferecer programas de residência, cursos de pós-graduação e de formação continuada.

