Gerente de banco é preso em Goiânia após ser flagrado tentando desviar R$ 48 milhões

Segundo a Polícia Civil, suspeito estaria utilizando posição privilegiada para facilitar fraudes em esquema criminoso

Augusto Araújo - 14 de novembro de 2025

Gerente de banco seria articulador de esquema milionário em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14), um gerente bancário em Goiânia, suspeito de ser o principal articulador de um esquema milionário de desvio de valores.

Segundo as investigações, o esquema veio à tona após o setor de segurança da instituição financeira identificar, em tempo real, movimentações suspeitas partindo de dentro de uma agência da capital, em conexão com outra unidade.

A partir disso, foi montada uma operação de inteligência que flagrou a atuação do gerente, que abusava do cargo e dos acessos privilegiados para facilitar fraudes.

De acordo com a PC, o funcionário repassava aos comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores.

Assim, ele permitia que terceiros acessassem contas de pessoas jurídicas com altos saldos, especialmente aplicações sem movimentação recente.

Pouco antes da chegada da polícia, o gerente havia desbloqueado senhas e autorizado computadores externos, não cadastrados pelo banco, para viabilizar as transferências criminosas.

No momento da abordagem, o grupo estava prestes a subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta empresarial.

A investigação também constatou o acesso irregular a outra conta, que possuía saldo superior a R$ 30 milhões. Durante a ação na agência, o gerente ainda tentou ocultar provas consideradas essenciais para o avanço do caso.

O suspeito foi autuado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa.

Por fim, a PC informou que as apurações continuam e têm como objetivo identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.

