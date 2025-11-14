Médicos agora podem prescrever viagens em vez de remédios para tratar estresse, depressão e burnout

Essa abordagem não substitui tratamentos tradicionais, mas surge como um apoio valioso para quem vive com algumas dessas condições

Pedro Ribeiro - 14 de novembro de 2025

Muitas pessoas que enfrentam depressão e burnout sentem que a rotina pesada consome suas energias e torna difícil até respirar fundo.

Por isso, iniciativas que ampliam as possibilidades de cuidado vêm chamando atenção no mundo todo.

Uma delas nasceu na Suécia e propõe algo diferente: permitir que médicos recomendem viagens como parte do tratamento para o estresse.

A ideia pode surpreender à primeira vista, mas faz sentido quando entendemos o impacto que experiências de descanso, natureza e mudança de ambiente têm na saúde mental.

E, claro, essa abordagem não substitui tratamentos tradicionais, mas surge como um apoio valioso para quem vive os desafios da depressão e burnout.

O que é a “Prescrição Sueca”

A campanha foi criada pelo Visit Sweden, órgão oficial de turismo do país, e traz uma proposta simples: incentivar que médicos possam prescrever viagens como ferramenta complementar para melhorar o bem-estar.

A iniciativa é apoiada por estudos científicos que mostram como o contato com a natureza e a redução do ritmo diário influenciam positivamente a saúde mental.

Assim, caminhar em uma floresta, sentir o ar frio no rosto ou simplesmente desacelerar tornam-se partes reais de um plano de cuidado.

A força terapêutica da natureza nórdica

A Suécia é conhecida por suas paisagens calmas, lagos cristalinos, trilhas silenciosas e florestas que parecem abraçar quem passa por elas.

Além disso, o estilo de vida nórdico prioriza equilíbrio, simplicidade e bem-estar.

Nesse contexto, atividades como caminhadas ao ar livre, banhos de sauna ou momentos de contemplação são vistas como práticas que ajudam a reduzir estresse, regular o sono e favorecer uma sensação profunda de calma — benefícios importantes para pessoas que lidam com depressão e burnout.

Viagens como apoio à saúde mental

Para muitos especialistas, mudar de ambiente, ainda que temporariamente, pode ampliar a percepção de controle sobre a própria vida.

Em vez de focar apenas no estresse diário, a pessoa se reconecta com seus sentidos, respira melhor e organiza pensamentos.

Embora uma simples viagem não resolva todos os sintomas, ela se soma ao tratamento cuidadoso, dando espaço para o corpo e a mente se reorganizarem.

Uma nova forma de enxergar o autocuidado

Essa iniciativa também reforça algo essencial: saúde mental vai muito além de remédios.

Envolve descanso, rotina equilibrada, experiências prazerosas e contato com ambientes que renovam.

Quando combinada aos tratamentos tradicionais, uma viagem pode ser a pausa que faltava para recuperar energia, clarear ideias e aliviar tensões acumuladas.

