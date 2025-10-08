Conheça a fruta que dá energia, reduz o estresse e protege seus rins

Ela está presente em praticamente todas as feiras, tem preço acessível e pode ser consumida de diversas formas

Pedro Ribeiro - 08 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Curitiba)

Você sabia que existe uma fruta capaz de aumentar sua disposição, ajudar no controle do estresse e ainda proteger a saúde dos rins?

Pois é, muitas pessoas consomem essa fruta diariamente sem imaginar o quanto ela é poderosa.

Ela está presente em praticamente todas as feiras, tem preço acessível e pode ser consumida de diversas formas — pura, em vitaminas, com aveia ou até em receitas doces e salgadas.

Mas o que torna essa fruta tão especial é a combinação de nutrientes que atuam diretamente no bem-estar físico e mental.

A fruta em questão é a banana. Rica em potássio, magnésio e vitaminas do complexo B, ela é uma verdadeira aliada da saúde.

Seu alto teor de potássio ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo, favorecendo o bom funcionamento dos rins e prevenindo a formação de cálculos renais.

Além disso, o magnésio e a vitamina B6 contribuem para o relaxamento muscular e mental, sendo excelentes para quem sofre com ansiedade, irritabilidade ou fadiga.

Outro grande benefício da banana é a energia que ela proporciona.

Por conter carboidratos de absorção rápida, é uma ótima opção para quem pratica atividades físicas ou precisa de disposição ao longo do dia.

A fruta libera energia de forma gradual, evitando picos de açúcar no sangue e aquela sensação de cansaço logo depois das refeições.

Redução do estresse e melhora do humor

Um dos efeitos mais interessantes da banana é sua capacidade de ajudar no equilíbrio emocional.

Isso acontece porque ela contém triptofano, um aminoácido que estimula a produção de serotonina — o chamado “hormônio da felicidade”.

Por isso, incluir a fruta na dieta pode melhorar o humor e reduzir os efeitos do estresse.

Consumir uma banana antes de dormir também pode favorecer o sono, já que a serotonina é precursora da melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo do sono.

Ou seja, essa fruta simples pode ser uma grande aliada para quem busca noites mais tranquilas e dias mais leves.

Uma fruta versátil e fácil de incluir na rotina

Além de nutritiva, a banana é prática. Pode ser consumida in natura, em vitaminas, bolos, panquecas e até grelhada com canela.

É um lanche rápido, natural e que mata a fome de forma saudável. Outro ponto positivo é que a fruta é encontrada o ano todo e se adapta bem a diferentes paladares.

