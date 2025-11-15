6 alimentos que acabam com o mau hálito e manter a boca fresca o dia todo

Esse é um problema que afeta milhões de pessoas no mundo todo e pode causar desconforto em diversas situações sociais

Pedro Ribeiro - 15 de novembro de 2025

O mau hálito é um problema que afeta milhões de pessoas no mundo todo e pode causar desconforto em situações sociais e profissionais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% da população sofre com esse incômodo.

A boa notícia é que, além da higiene bucal correta, alguns alimentos ajudam a combater o mau hálito de forma natural, deixando a boca limpa e o hálito fresco por muito mais tempo.

Quer saber quais são esses alimentos e como eles funcionam no seu organismo?

Confira a lista e veja como pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia.

6 alimentos que acabam com o mau hálito e manter a boca fresca o dia todo

1. Cenoura

A cenoura é uma aliada poderosa contra o mau hálito.

Rica em fibras e com textura crocante, ela estimula a mastigação e aumenta a produção de saliva, que ajuda a eliminar resíduos de comida e bactérias da boca.

Além disso, por ser um alimento natural e de fácil digestão, a cenoura limpa os dentes de forma suave e contribui para um hálito mais fresco.

2. Pepino

O pepino é outro alimento refrescante que ajuda a combater o mau hálito.

Ele é composto em grande parte por água, o que hidrata a boca e evita o ressecamento — um dos fatores que intensificam o odor.

Além disso, o pepino contém propriedades desintoxicantes que ajudam o corpo a eliminar substâncias que podem causar o cheiro desagradável.

3. Maçã

A maçã é conhecida como uma “escova de dentes natural”.

Ao mastigá-la, suas fibras limpam a superfície dos dentes e da língua, removendo resíduos que causam o mau hálito.

Outro ponto positivo é que a fruta estimula a produção de saliva, essencial para neutralizar ácidos e manter o pH bucal equilibrado.

4. Hortelã

A hortelã é um clássico quando o assunto é hálito fresco.

Ela contém óleos essenciais que neutralizam odores e deixam uma sensação de limpeza imediata na boca.

Além de consumir a folha fresca, é possível preparar chás de hortelã, que ajudam na digestão e reduzem o mau hálito causado por alimentos fortes, como alho e cebola.

5. Chá verde

O chá verde é rico em antioxidantes e tem ação antibacteriana, ajudando a combater as bactérias que causam o mau hálito.

Beber uma ou duas xícaras por dia pode ajudar a manter a boca limpa e a digestão equilibrada.

Além disso, o chá verde é uma ótima alternativa para substituir bebidas açucaradas, que pioram o problema.

6. Iogurte natural

O iogurte natural é um alimento probiótico que ajuda a equilibrar a flora intestinal e oral.

Estudos indicam que o consumo regular de iogurte reduz a quantidade de compostos sulfurados na boca — principais responsáveis pelo mau hálito.

Além disso, ele auxilia na digestão e no controle de bactérias nocivas, tanto na boca quanto no estômago.

