Homem passa a mão onde não deveria, bate em mulher, oferece R$ 5 mil para se safar e vai parar na cadeia, em Goiânia

Situação aconteceu em um bar no Setor Cidade Jardim, na região Noroeste da capital

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2025

Suspeito agrediu dona de bar e o marido dela. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (15), suspeito de assediar sexualmente uma mulher, de 37 anos, e ainda agredi-la em um bar localizado no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que o suspeito teria passado a mão nas nádegas da vítima, que é dona do estabelecimento, onde o autor estaria consumindo bebidas alcoólicas.

Ela disse aos militares que repreendeu imediatamente o que sofreu, dizendo ao homem que “não aceitava tal comportamento e que era uma mulher de respeito”, o que a provocou a chamar pelo marido.

A partir disso, vieram as agressões. Em meio às discussões por conta do que ocorreu, o suspeito teria socado a mulher na região da boca, deixando-a ferida e ensanguentada, conforme a polícia verificou. O marido também teria levado socos.

Após toda a confusão e vendo o que tinha feito, o autor ainda ofereceu R$ 5 mil para o casal para que aquela história ficasse “naquilo” e que a PM não fosse acionada, o que não foi aceito pelos dois.

Assim, a corporação foi chamada e o suspeito teria admitido aos militares o assédio, que culminou nas agressões. Ele foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes de Goiânia.

Lá, a autoridade da Polícia Civil (PC) classificou como leves as agressões feitas ao marido e pediu exames para classificar as que a mulher sofreu. Os dois manifestaram representar criminalmente contra o suspeito e por isso ele permaneceu preso.

