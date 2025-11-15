Homem passa a mão onde não deveria, bate em mulher, oferece R$ 5 mil para se safar e vai parar na cadeia, em Goiânia
Situação aconteceu em um bar no Setor Cidade Jardim, na região Noroeste da capital
Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (15), suspeito de assediar sexualmente uma mulher, de 37 anos, e ainda agredi-la em um bar localizado no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.
O Portal 6 apurou que o suspeito teria passado a mão nas nádegas da vítima, que é dona do estabelecimento, onde o autor estaria consumindo bebidas alcoólicas.
Ela disse aos militares que repreendeu imediatamente o que sofreu, dizendo ao homem que “não aceitava tal comportamento e que era uma mulher de respeito”, o que a provocou a chamar pelo marido.
A partir disso, vieram as agressões. Em meio às discussões por conta do que ocorreu, o suspeito teria socado a mulher na região da boca, deixando-a ferida e ensanguentada, conforme a polícia verificou. O marido também teria levado socos.
Após toda a confusão e vendo o que tinha feito, o autor ainda ofereceu R$ 5 mil para o casal para que aquela história ficasse “naquilo” e que a PM não fosse acionada, o que não foi aceito pelos dois.
Assim, a corporação foi chamada e o suspeito teria admitido aos militares o assédio, que culminou nas agressões. Ele foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes de Goiânia.
Lá, a autoridade da Polícia Civil (PC) classificou como leves as agressões feitas ao marido e pediu exames para classificar as que a mulher sofreu. Os dois manifestaram representar criminalmente contra o suspeito e por isso ele permaneceu preso.
