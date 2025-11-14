Homem invade clínica em Anápolis, quebra tudo e pede “socorro” à polícia

Suspeito estava bastante agitado e precisou ser algemado por militares para ser contido

Da Redação - 14 de novembro de 2025

Homem em surto teria causado destruição em clínica de Anápolis (Foto: Reprodução)

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (14) após invadir uma clínica no Setor Central de Anápolis e causar danos ao prédio durante um surto psicótico.

O caso aconteceu na Avenida Senador José Lourenço Dias. Uma funcionária teria chegado ao local para iniciar o expediente e encontrou uma blusa de moletom no chão, além da porta dos fundos aberta.

Desconfiada, ela trancou o acesso e aguardou apoio. Logo após, o vigilante do estabelecimento entrou no prédio e encontrou o homem em surto, quebrando vidros, batendo em portas e afirmando estar sendo perseguido.

Ainda de acordo com o relato, o indivíduo pedia que chamassem a polícia, alegando que queriam matá-lo.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e conseguiu conter o homem, que se apresentava bastante agitado. Foi necessário o uso de algemas para tal.

O suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e, em seguida, levado à Central de Flagrantes, para os devidos procedimentos legais.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Porém, imagens mostram que a clínica sofreu diversos prejuízos materiais. Confira a seguir:

