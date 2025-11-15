Prédio residencial mais alto do mundo, com 540 metros de altura, foi lançado com 228 apartamentos, elevadores privativos e valores a partir de R$ 28 milhões

Um endereço no litoral que mistura engenharia, luxo e ousadia

Magno Oliver - 15 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Samuel Silochi – Indústria de móveis)

A cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, acaba de entrar para uma nova era da habitação de luxo. O Senna Tower, anunciado como o edifício residencial mais alto do mundo, ultrapassa os 550 metros de altura e se apresenta como marco de engenharia e exclusividade no Brasil.

O lançamento oficial reuniu cerca de mil convidados e confirmou que o empreendimento terá 228 unidades residenciais, incluindo apartamentos, mansões suspensas, coberturas duplex e megacoberturas triplex.

Os valores de entrada são igualmente inéditos. As unidades começam em torno de R$ 28 milhões, segundo divulgado, e podem ultrapassar os R$ 300 milhões nas megacoberturas topo de torre.

O projeto, desenvolvido por FG Empreendimentos em parceria com a marca Senna e a empresa Havan, estimou um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 8,5 bilhões.

Além da altura e do valor, o Senna Tower aposta em diferenciais de alto padrão: elevadores de alta performance que podem levar do térreo ao último andar em menos de um minuto: mansões suspensas com elevador privativo para automóvel; tecnologia de amortecedor de massa (“Tuned Mass Damper”) para garantir estabilidade frente aos ventos da altura; e mais de 6.000 m² de lazer exclusivo distribuído entre vários andares.

A estrutura técnica é considerada de ponta em âmbito internacional, algo raro no Brasil e especialmente em empreendimentos residenciais.

Na postagem, o vídeo explica que a inspiração do empreendimento foi no famoso piloto brasileiro Ayrton Senna e as provas que ele fez.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Duré (@lucianodure)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!