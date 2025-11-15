Uso de focinheira e coleira para cães de grande porte pode se tornar obrigatório em Anápolis

Proposta cita raças como mastim napolitano, bull terrier, american staffordshire terrier, pastor alemão, rottweiler, fila brasileiro, pitbull e seus cruzamentos, bulldog e boxer

Isabella Valverde - 15 de novembro de 2025

Anápolis pode passar a ter regras mais rígidas para a circulação de cães de grande porte e de raças consideradas potencialmente perigosas em espaços públicos.

A Câmara Municipal deve analisar um projeto de lei que torna obrigatório o uso de focinheira e estabelece normas de segurança para tutores desses animais.

Segundo o vereador João da Luz (Cidadania), autor da proposta, o texto está sendo finalizado.

Isso porque a primeira versão recebeu parecer desfavorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), já que há legislações antigas que tratam do tema. A solução encontrada foi reapresentar a matéria incluindo a revogação das normas anteriores.

“Temos lei já existente que proíbe pessoas que tenham pitbull de transitar com o animal sem focinheira em via pública, mas temos uma grande quantidade de raças que também precisam desse dispositivo de segurança. Por isso estou propondo a atualização da lei”, afirmou.

A proposta cita raças como mastim napolitano, bull terrier, american staffordshire terrier, pastor alemão, rottweiler, fila brasileiro, pitbull e seus cruzamentos, bulldog e boxer.

Ainda de acordo com João da Luz, a iniciativa atende a solicitações da comunidade. “Temos ataques de animais de grande porte a pessoas transitando em praças e vias públicas. O projeto busca abranger esses animais, que atacam não só pessoas, mas também animais de menor porte”, destacou.

