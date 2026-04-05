Motorista capota veículo na GO-506, escapa sozinho e espera por socorro sentado no acostamento

Condutor apresentava apenas alguns ferimentos no rosto e nos braços, além de um pequeno corte na orelha esquerda

Ícaro Gonçalves -
homem capota caminhonete na GO-506
Condutor do veículo foi encontrado consciente e tranquilo, sentado às margens da rodovia (Foto: Divulgação/CBMGO)

Um motorista, de 43 anos, sobreviveu a um capotamento na rodovia GO-506, nas proximidades do distrito de Pires Belo, em Catalão. O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo (05).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo ficou completamente capotado, mas a vítima já havia conseguido sair sozinha do automóvel e aguardava o socorro sentada às margens da rodovia quando os socorristas chegaram.

No momento do resgate, o condutor apresentava ferimentos no rosto e em ambos os braços, além de um corte na orelha esquerda. Ele foi imobilizado e, em seguida, encaminhado à Santa Casa de Catalão para avaliação médica detalhada.

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O acidente mobilizou os bombeiros e chamou atenção pela maneira como a vítima conseguiu escapar do veículo capotado sem ajuda, aguardando socorro de forma consciente e relativamente tranquila até a chegada das equipes.

homem capota caminhonete na GO-506

Veículo ficou no meio da rodovia após o capotamento (Foto: Divulgação/CBMGO)

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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