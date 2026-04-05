As máquinas não causarão o apocalipse econômico, os humanos gananciosos sim

Em meio ao avanço acelerado da tecnologia, o maior risco talvez não esteja nas ferramentas em si, mas na forma como elas são usadas

Layne Brito - 05 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Sempre que uma nova tecnologia surge com força, o primeiro impulso costuma ser o medo. Foi assim com a industrialização, com a automação e agora com a inteligência artificial.

Em poucos anos, máquinas e sistemas passaram a ocupar espaços que antes pareciam exclusivamente humanos, levantando dúvidas sobre emprego, renda e futuro.

Em meio a esse cenário, uma pergunta ganhou cada vez mais peso: o verdadeiro problema está nas máquinas ou em quem decide como elas serão colocadas em prática?

O debate vai além da inovação e toca diretamente em uma questão antiga: a desigualdade.

Afinal, a tecnologia tem potencial para ampliar produtividade, facilitar processos e transformar a economia.

O que muda o rumo dessa equação é a forma como os benefícios são distribuídos.

Quando o avanço técnico serve apenas para concentrar riqueza, reduzir oportunidades e aprofundar distâncias sociais, o temor deixa de ser sobre a máquina e passa a ser sobre a lógica que conduz seu uso.

O problema não está só na tecnologia

A ideia de um colapso econômico causado por máquinas costuma chamar atenção porque mexe com inseguranças reais da população.

Mas, na prática, o impacto da tecnologia depende menos da existência dela e mais das decisões tomadas ao redor dela.

Se os ganhos de produtividade ficarem restritos a poucos grupos, enquanto trabalhadores perdem espaço sem proteção ou adaptação, a sensação de ameaça aumenta.

Nesse cenário, a máquina deixa de ser vista como ferramenta e passa a simbolizar exclusão.

Ganância, poder e desequilíbrio

O ponto central dessa discussão está na ambição desmedida por lucro e controle.

Quando a inovação é guiada apenas por interesse econômico, sem olhar para efeitos sociais mais amplos, cresce o risco de um mercado mais desigual e instável.

Por isso, o temor em relação ao futuro não nasce apenas da inteligência artificial ou da automação, mas da forma como seres humanos escolhem usar esse poder.

No fim das contas, a tecnologia pode até mudar o mundo, mas são as decisões humanas que definem se essa mudança será avanço ou ameaça.

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