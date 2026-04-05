Corpo de homem desaparecido há quase um mês é encontrado no Rio do Peixe, em Santa Cruz de Goiás

Vítima de 46 anos desapareceu ao tentar recuperar uma canoa; corpo foi localizado a 11 km do ponto do afogamento

Ícaro Gonçalves - 05 de abril de 2026

Foram 15 dias de buscas, ao longo de quase um mês desde o desaparecimento (Foto: Divulgação/CBMGO)

Após quase um mês desaparecido, o corpo de Andre Luciano de Moraes, de 46 anos, foi encontrado e recuperado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (04). A vítima havia se afogado enquanto nadava no Rio do Peixe, em Santa Cruz de Goiás.

Segundo os bombeiros, o afogamento ocorreu no dia 09 de março, por volta da 15h. Andre entrou no rio para tentar recuperar uma canoa que ficou à deriva após o rompimento da corda que a segurava.

A primeira fase de buscas ocorreu entre os dias 09 e 18 de março, com esforço em conjunto de equipes terrestres, náuticas e aéreas, além do uso de botes infláveis, canoas, drone e mergulho autônomo.

Os bombeiros procuraram em pontos estratégicos, como em remansos, corredeiras e galhadas, com inspeções ao longo de dezenas de quilômetros do rio, chegando até a confluência com o Rio Corumbá, porém nada foi encontrado.

As chuvas constantes do mês de março dificultaram o trabalho, que precisou ser interrompido e só voltou nos dias 23 e 24 de março, com reforço de aeronave e ampliação do perímetro das buscas.

Depois, novas buscas ocorreram nos dias 03 e 04 de abril. O corpo de Andre foi encontrado no 15º dia de procura, por volta das 13h50, a aproximadamente 11 quilômetros abaixo do ponto onde ele havia se afogado.

Após a localização, o corpo foi deixado sob responsabilidade da Polícia Técnico-Científica para os procedimentos legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!