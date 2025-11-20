Lei federal passa a exigir que entregadores e motoboys tenham mais de 21 anos e, no mínimo, dois anos de habilitação

A nova legislação trouxe regras mais rígidas para quem usa a moto como ferramenta de trabalho

Pedro Ribeiro - 20 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os entregadores já fazem parte da rotina de praticamente todas as cidades brasileiras, e qualquer mudança na legislação que envolve essa categoria acaba afetando milhares de trabalhadores.

A nova lei federal trouxe regras mais rígidas para quem usa a moto como ferramenta de trabalho, e os entregadores precisam acompanhar essas exigências para evitar multas, apreensão da moto e até suspensão da CNH.

Uma das mudanças que mais chamam atenção é a obrigatoriedade de um curso específico vinculado à habilitação.

Sem esse curso, os entregadores e motoboys ficam irregulares e sujeitos a penalidades que podem atrapalhar totalmente a rotina de trabalho.

Além disso, a lei exige que o trabalhador tenha mais de 21 anos e, no mínimo, dois anos de CNH, o que acaba atrasando os planos de muitos jovens que pretendiam começar a trabalhar assim que completassem 18 anos.

Outro ponto importante é o uso obrigatório do colete refletivo em todo o país.

Sem esse equipamento, os entregadores não apenas podem receber multa, como também correm o risco de ter o direito de dirigir suspenso, o que significa parar de trabalhar imediatamente até regularizar tudo.

Por que essas mudanças estão gerando tanta discussão?

O objetivo é aumentar a segurança no trânsito e garantir que os motoboys estejam preparados para lidar com as situações do dia a dia, que muitas vezes são perigosas.

Porém, para muitos trabalhadores, especialmente os iniciantes, essas exigências exigem mais investimento, mais tempo e mais planejamento antes de entrar no mercado.

A lei pede não só capacitação, mas também idade mínima e experiência comprovada, o que cria uma espécie de filtro que dificulta o início da carreira para quem via nas entregas uma oportunidade rápida de renda.

Idade e tempo de habilitação

A exigência de mais de 21 anos e dois anos de habilitação tem sido uma das regras mais debatidas.

Muitos jovens que contavam com o trabalho de entrega como primeira fonte de renda agora precisam esperar mais, o que impacta diretamente a entrada deles no mercado e pode reduzir a oferta de entregadores em alguns locais.

Colete refletivo vira obrigação

O colete refletivo sempre foi recomendado, mas agora virou regra nacional.

Ele aumenta a visibilidade dos entregadores, especialmente em dias de chuva ou à noite, reduzindo o risco de acidentes. Porém, quem não usa está sujeito a penalidades sérias, incluindo a suspensão da CNH.

Os desafios que os entregadores já enfrentam todos os dias

Além das novas regras, é importante lembrar que os entregadores lidam diariamente com condições difíceis:

• Trânsito intenso

• Risco de acidentes

• Assaltos

• Longas horas na rua

• Cobrança das plataformas

• Variação de demanda ao longo do dia

Mesmo assim, continuam essenciais.

São eles que garantem desde uma refeição rápida até medicamentos urgentes, documentos importantes e serviços que não podem esperar.

O que esperar daqui para frente?

A tendência é que o setor se torne mais profissionalizado.

No entanto, isso também significa que os entregadores precisam se adaptar para continuar trabalhando dentro da lei.

Investir em capacitação, cumprir as novas exigências e usar todos os equipamentos de segurança passa a ser indispensável para manter o trabalho e evitar prejuízos.

