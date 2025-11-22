Placa colocada no veículo por motorista de aplicativo chama atenção dos passageiros

Aviso sobre uso de celular durante a corrida viralizou após usuária registrar o alerta dentro do carro

Pedro Ribeiro - 22 de novembro de 2025

Registro curioso da placa chamou a atenção de internautas. (Foto: Reprodução)

Uma usuária das redes sociais viralizou ao publicar uma foto tirada dentro de um carro de aplicativo em São Paulo.

O que chamou atenção foi uma placa fixada atrás do banco do motorista, na qual ele pedia que os passageiros não usassem o celular durante a viagem por motivos de segurança.

No aviso, o motorista explicava que já teve o vidro do carro quebrado por ladrões que tentaram roubar o aparelho de um passageiro.

Ele também informava que, caso o cliente insistisse em usar o telefone, ele abriria o vidro para evitar novos prejuízos.

A placa mencionava o risco de ter o carro danificado novamente e o impacto que isso causa no trabalho diário.

A publicação rapidamente ganhou repercussão, com usuários comentando a situação e relatando episódios semelhantes na capital paulista.

Muitos destacaram que placas desse tipo têm se tornado mais comuns, sobretudo em regiões onde furtos de celular no trânsito ocorrem com frequência.

O registro reacendeu o debate sobre a sensação de insegurança nas grandes cidades e sobre as medidas improvisadas que motoristas adotam para tentar reduzir riscos enquanto trabalham.

