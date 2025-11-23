A maior favela da Europa fica na cidade mais antiga do continente e tem pessoas comendo comida do lixo

Maioria dos habitantes pertence à comunidade cigana e enfrenta barreiras históricas no acesso à educação, emprego e serviços públicos

23 de novembro de 2025

Um vídeo publicado pelo perfil Contramão das Multidões no Instagram chamou atenção ao revelar imagens da maior favela da Europa, localizada em Plovdiv, considerada a cidade mais antiga do continente ainda habitada.

O registro contrasta com a visão comum de uma Europa impecável, organizada e distante de problemas sociais graves.

O bairro mostrado é Stolipinovo, situado a menos de 4 km do centro histórico de Plovdiv. Estima-se que a área concentre entre 40 mil e 80 mil moradores, embora os números variem devido à grande quantidade de construções informais e à ausência de registros oficiais completos.

A origem do bairro remonta ao final do século XIX, quando famílias de etnia Roma foram deslocadas para a região, que cresceu sem planejamento e se transformou em um dos maiores assentamentos marginalizados dos Bálcãs.

As imagens expõem ruas sem pavimentação adequada, redes elétricas improvisadas e blocos habitacionais da era soviética que apresentam sinais claros de abandono.

Após o fim do regime socialista, a região recebeu poucos investimentos estruturais, o que agravou problemas de abastecimento de água, coleta de lixo e acesso à energia. Em 2006, inclusive, um surto de hepatite A atingiu centenas de moradores, refletindo as condições precárias de saneamento.

O autor do vídeo relata ter ficado impressionado com a vulnerabilidade da população local e destaca a cena de uma pessoa procurando comida no lixo, registrada durante a visita.

A imagem reforça o contraste com o centro de Plovdiv, que ostenta o título de Capital Europeia da Cultura em 2019, mas que convive, a poucos minutos de distância, com um dos cenários de maior desigualdade social da região.

A maioria dos moradores de Stolipinovo pertence à comunidade cigana, também conhecida como povo Roma, e enfrenta barreiras históricas no acesso à educação, emprego e serviços públicos.

Muitas famílias vivem em casas superlotadas, algumas construídas de forma improvisada, enquanto outras ocupam prédios antigos que nunca passaram por reformas adequadas. Apesar disso, o bairro mantém elementos culturais marcantes, como ofícios tradicionais e uma forte identidade comunitária.

O perfil Contramão das Multidões, conhecido por registrar realidades pouco exploradas ao redor do mundo, afirma que a visita ao local foi impactante e reforça que muitas situações como essa permanecem fora do olhar de quem conhece apenas o “lado A” dos destinos europeus.

