Megaoperação deflagrada em Goiás bloqueia R$ 21 milhões e prende 55 integrantes de grupo investigado por tráfico de drogas

Apurações indicam que organização criminosa possuía estrutura complexa e hierarquizada, com líderes e divisão de funções

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2025

Operação deflagrada em Goiás atuou no Distrito Federal e outros oito estados. (Foto: Divulgação/SSPGO)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) deflagrou, nesta quinta-feira (25), a operação Corrosão, que mira o tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes correlatos.

A ação, considerada uma das maiores já realizadas no estado, tem Goiás como ponto central das investigações e da atuação da organização criminosa.

Porém, ela também é realizada no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Somente nesta fase, estão sendo cumpridos 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão — 39 preventivas e 16 temporárias. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 21 milhões em bens e contas bancárias ligados aos investigados.

Segundo a FICCO/GO, a apuração identificou dezenas de novos integrantes da facção, que possuía uma estrutura complexa e hierarquizada, com líderes, responsáveis pela contabilidade e movimentação de fundos ilícitos, além de encarregados pela disciplina, fornecedores, distribuidores e operadores financeiros.

O mapeamento detalhado dessa cadeia de funções é apontado como um passo decisivo para o desmantelamento da organização, que tinha forte atuação em Goiás e expandia suas atividades para outros estados.

Mais de 400 agentes de segurança pública participam da ofensiva, incluindo policiais federais, civis, militares e penais de Goiás, além de equipes da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

