Campeões mundiais pela Seleção Brasileira comandam jogo beneficente em Anápolis

Além da partida solidária, atrações prometem animar a criançada. Saiba como participar

Paulo Roberto Belém - 25 de novembro de 2025

Dois nomes conhecidíssimos por terem sido campeões pela Seleção Brasileira de duas edições da Copa do Mundo de Futebol marcarão presença em Anápolis no “Jogo das Estrelas”, que acontece em Anápolis no dia 07 de dezembro.

Trata-se do ex-zagueiro Márcio Santos, campeão em 1994, e o ex-lateral esquerdo Júnior, campeão em 2002, que serão os capitães das equipes. O futebol solidário acontece no Ginásio Internacional Newton de Faria, às 10h.

Além deles, vários outros nomes do futebol estarão presentes no evento beneficente, que tem o intuito de apoiar a causa autista. Entre eles, estão Macedo, Jean Carlo, Nilson, Aranha, Rogerinho R9, Diego Macedo, Salim e Arthirson, informou o portal da Rádio São Francisco FM.

Na oportunidade, serão arrecadados brinquedos novos, que valem como entrada. Outra opção é adquirir a entrada pelo site do Ingresso Nacional, clicando aqui.

Os participantes poderão acompanhar a partida e a duas outras apresentações. O personagem Mickey promete agradar a criançada e a figura do SBT Marquito, do Programa do Ratinho, também estará presente para animar o evento.

O Jogo das Estrelas – Futebol Solidário com craques da Seleção Brasileira é organizado pelo empresário Gil Santos, da Craques Master Brasil. Todas as arrecadações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

