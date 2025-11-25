Carlinhos Cachoeira tem prisão decretada pela Justiça de Goiás após atraso de pensão

Empresário já foi acusado de crimes como exploração de jogos ilegais e corrupção

Gabriella Pinheiro - 25 de novembro de 2025

Imagem mostra Carlinhos Cachoeira. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Apelidado de Carlinhos Cachoeira, o contraventor e empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos teve a prisão decretada pela Justiça de Goiás pelo não pagamento de pensão à ex-mulher, Andressa Mendonça.

A informação foi divulgada pela colunista do O Popular, Fabiana Pulcineli.

Conforme a colunista, a sentença foi emitida pela 6ª Vara de Família de Goiânia e aponta uma dívida avaliada em R$ 1,175 milhão.

A defesa de Cachoeira, representada por Arthur Paulino, afirmou que se manifestará apenas nos autos e que ainda não houve cumprimento do mandado de prisão.

De acordo com o advogado, Cachoeira está em Goiânia e tem disposição para se apresentar. Ele ainda afirma que o cliente buscava um acordo referente ao atraso de três parcelas da pensão.

No entanto, o acordo foi rejeitado pela Justiça. A prisão tem prazo de 70 dias.

Carlos Augusto já foi preso em diversas ocasiões, acusado de crimes como exploração de jogos ilegais e corrupção.

Ele também esteve envolvido na exploração de jogos ilegais, como o jogo do bicho, e foi alvo da Operação Monte Carlo — ação que visava desarticular uma organização responsável pela exploração de máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!