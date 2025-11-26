Caiado recebe alta hospitalar dois dias após realizar procedimento no coração

Governador de Goiás estava internado desde sábado (22), após sofrer uma arritmia

Augusto Araújo - 26 de novembro de 2025

Governador Ronaldo Caiado (UB). (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado (UB) recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (26), dois dias após realizar um procedimento de ablação por cateter, para tratar uma arritmia.

Conforme boletim médico assinado pela Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar, o chefe do Executivo Estadual foi liberado após ter uma evolução clínica tranquila.

“Durante todo o período de internação no Hospital Vila Nova Star, manteve-se estável, com boa resposta ao tratamento e sem novos episódios de fibrilação atrial [arritmia]”.

Por fim, o documento destacou que Caiado seguirá recebendo acompanhamento contínuo de rotina, conforme as recomendações médicas.

Relembre

Ronaldo Caiado (UB) foi internado no último sábado (22) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca.

Na segunda-feira (24), ele realizou o procedimento de ablação por catéter, que consiste na inserção de um cateter (um tubo fino e flexível) que chega até o coração e ajuda a destruir o tecido responsável pelos batimentos irregulares.

A intervenção foi considerada um sucesso pela equipe médica e o governador de Goiás apresentou estabilidade durante todo o período de internação, destacaram os boletins de saúde assinados pela Dra Ludhmila Hajjar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!