Conheça apartamentos mobiliados a custo zero que serão disponibilizados pelo Governo de Goiás em Anápolis

Unidades cedidas à Agehab já têm previsão de conclusão para entrega. Interessados podem fazer inscrição online

Natália Sezil - 14 de abril de 2026

Residencial Solar dos Buritis ficará no bairro Jardim das Oliveiras. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás vai entregar 19 apartamentos totalmente mobiliados em Anápolis por meio do programa “Apê a Custo Zero”. A iniciativa da Agência Goiana de Habitação (Agehab) abre inscrições nesta quarta-feira (15).

O prazo segue até o dia 14 de maio. Interessados podem se candidatar pelo site da Agehab, desde que atendam aos requisitos listados. Na cidade, as unidades têm previsão de conclusão para outubro de 2027.

Os apartamentos disponíveis estão divididos entre dois condomínios: o Residencial Solar dos Pequis, onde há nove imóveis, e o Residencial Solar dos Buritis, onde há dez.

Ambos ficam localizados na Avenida Goiás, no bairro Jardim das Oliveiras, região Oeste do município e próximo à saída para Campo Limpo de Goiás. São de responsabilidade da Construtora Central do Brasil, sediada em Goiânia.

O Solar dos Buritis já foi lançado. Pelas redes sociais, a incorporadora associada anunciou que os apartamentos têm dois quartos. A estrutura do condomínio ainda conta com piscina, quadra, espaço gourmet, playground e espaço saúde.

O Solar dos Pequis, por enquanto, ainda não teve informações divulgadas – mas espera-se que siga o mesmo padrão.

Vale destacar que os candidatos que forem contemplados pelo Apê a Custo Zero têm acesso à unidade totalmente mobiliada de forma gratuita, mas não estão isentos de taxas recorrentes do cotidiano.

O edital da Agehab especifica, por exemplo, que é obrigação do beneficiário saber que haverá cobrança de taxa condominial para manutenção das despesas comuns. Impostos, contas de água e energia também entram na lista.

Das unidades totais disponibilizadas pelo programa, 5% serão destinadas às mulheres em situação de violência doméstica, 3% aos candidatos ou companheiros/cônjuges idosos, e outros 3% às pessoas com deficiência.

Além disso, os apartamentos térreos serão, prioritariamente, para famílias com pessoas com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida, visando atender à acessibilidade e inclusão.

Para conferir o edital e se inscrever, clique aqui.

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