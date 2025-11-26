Conheça o país que se tornou o primeiro a aprovar licença remunerada de até 5 dias para dor menstrual

Com essa nova medida, a discussão ganhou força e chamou atenção internacional

Pedro Ribeiro - 26 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Emilio Sánchez Hernández/Pexels)

Dor menstrual é um tema que afeta milhões de pessoas no mundo, mas que, por muito tempo, foi tratado com silêncio ou minimização.

Agora, esse cenário começa a mudar e a discussão ganhou força e chamou atenção internacional.

Afinal, um país decidiu dar um passo histórico e reconhecer oficialmente que a dor menstrual severa pode ser incapacitante e merece cuidado, respeito e proteção no ambiente de trabalho.

A novidade também abre espaço para reflexão: se tantas pessoas sofrem todos os meses, por que demoramos tanto para transformar esse problema em política pública?

Entender essa mudança ajuda a ampliar o debate sobre saúde, dignidade e qualidade de vida.

O país pioneiro e o que mudou

A Espanha se tornou o primeiro país da Europa a aprovar uma licença remunerada específica para quem enfrenta dor menstrual intensa.

A nova medida permite que a pessoa se afaste do trabalho por até cinco dias ao mês durante o período menstrual, desde que haja avaliação e recomendação médica.

É um marco importante porque, até então, muita gente era obrigada a trabalhar mesmo com cólicas incapacitantes, náuseas, tonturas e um desconforto que compromete totalmente o desempenho.

Por que essa decisão importa

A criação da licença reconhece oficialmente que dor menstrual severa não é frescura, exagero ou desculpa.

Trata-se de uma condição real, que pode afetar a saúde física, emocional e produtiva de forma significativa.

Ao regulamentar o afastamento, a Espanha abre caminho para que o tema deixe de ser tabu e passe a ser tratado como uma questão de bem-estar.

A mudança também incentiva outros países a incluir a saúde menstrual nas discussões trabalhistas.

O impacto no dia a dia de quem sofre

Além de oferecer alívio imediato para quem convive com ciclos muito dolorosos, a medida evita que pessoas precisem esconder sintomas, trabalhar com sofrimento ou justificar repetidas faltas.

Com a licença adequada, é possível descansar, buscar tratamento e retomar a rotina com mais segurança.

Especialistas destacam ainda que políticas desse tipo podem melhorar a produtividade geral, já que reduzem o número de dias em que alguém precisa trabalhar sem condições mínimas.

