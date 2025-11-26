Obra do século é inaugurada: a maior estação ferroviária do mundo tem o tamanho de 170 campos de futebol

Conheça a gigante estação chinesa que redefine o que significa “desembarcar”

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

O apito do trem mal ecoou e já havia chegado: a Estação Ferroviária Leste de Chongqing abriu suas portas em 27 de junho de 2025, e com ela, o maior terminal de alta velocidade do planeta.

Com mais de 1,22 milhão de metros quadrados construídos de uma só vez, a estrutura equivale a 170 campos de futebol e promete dar novo fôlego à malha ferroviária chinesa.

Mas esse não é um terminal comum: é quase uma “cidade sobre trilhos”. Segundo as autoridades, o hub foi erguido em 38 meses e inaugura uma nova era para transporte e mobilidade.

Um gigante no Sudoeste da China

Localizada no distrito de Nan’an, em Chongqing, a estação reúne 15 plataformas, 29 trilhos e um prédio de múltiplos níveis — com sua construção encerrada em março de 2025.

A inauguração, em 27 de junho, transformou o que antes era um canteiro de obras em um núcleo pulsante de mobilidade, integrando linhas de alta velocidade com o metrô local.

De acordo com a ChinaTravelNews, a área construída corresponde a aproximadamente 170 campos de futebol — uma comparação que ajuda a dimensionar a grandiosidade do projeto.

Nas horas de pico, a estação pode atender até 16 mil passageiros por hora, o que a coloca entre as mais eficientes do país no quesito capacidade.

Não se trata apenas de volume: a estação adotou tecnologias de ponta na construção, com uso intensivo de robôs para operações como nivelamento de terreno, instalação de fachadas de vidro e soldagens a grandes alturas.

Essa estratégia reduziu custos, acelerou o cronograma e aumentou a segurança dos trabalhadores.

Muito além dos trilhos: o impacto urbano e logístico

A nova estação não é apenas um ponto de chegada ou partida: ela foi planejada como um centro de integração urbana. O projeto prevê conexões com metrô, ônibus, além de outras linhas de trem de alta velocidade.

Assim, reduz tempos de viagem — por exemplo, entre Chongqing e Chengdu ou Guiyang — e amplia o alcance da mobilidade na região.

Mas o impacto não é só para passageiros. Ao centralizar o transporte e facilitar deslocamentos, o hub deve atrair investimentos, fortalecer o desenvolvimento urbano e transformar o entorno em um novo polo de comércio, serviços e tecnologia — uma estratégia alinhada com os planos de modernização e integração regional da China.

Para além da imponência estética, a Estação Ferroviária Leste de Chongqing simboliza uma ambição maior: tornar as viagens através da vasta China algo mais rápido, eficiente e integrado, e traçar o que pode ser o padrão das estações do futuro. A ferrovia não é mais apenas trilho: é infraestrutura para a nova vida urbana.

