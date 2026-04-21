Colocar vinagre na frigideira antes de fritar ovos: por que é recomendado e para que serve

Truque simples usado por chefs ajuda a deixar a clara mais firme e a gema no ponto ideal, sem alterar o sabor do ovo

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Fritar um ovo pode parecer uma tarefa simples, mas muita gente já se deparou com o mesmo problema: a clara se espalha pela frigideira enquanto a gema passa do ponto rapidamente. No entanto, um truque simples e bastante utilizado por chefs pode mudar completamente esse resultado.

Adicionar algumas gotas de vinagre na frigideira antes de fritar o ovo é uma técnica eficaz que melhora a textura e garante um preparo mais uniforme. E o melhor: sem alterar o sabor do alimento.

Por que colocar vinagre na frigideira funciona

O segredo está na química. O vinagre contém ácido acético, que reage com a ovoalbúmina — proteína presente na clara do ovo — acelerando o processo de coagulação.

Na prática, isso faz com que a clara firme mais rapidamente assim que entra em contato com o calor. Como resultado, o ovo fica com bordas mais definidas, aparência mais bonita e textura mais uniforme.

Além disso, essa reação ajuda a proteger a gema, evitando que ela cozinhe rápido demais. Assim, é mais fácil manter o interior cremoso, mesmo com a clara completamente cozida.

O sabor do ovo muda com o vinagre?

Essa é uma dúvida comum, mas a resposta tranquiliza: não, o sabor não muda — desde que o vinagre seja usado na quantidade correta.

Isso porque, ao aquecer, grande parte do vinagre evapora. Quando utilizado em pequenas quantidades, ele não deixa gosto perceptível no prato. Em alguns casos, pode até realçar levemente o sabor do ovo.

Qual vinagre usar na frigideira

Nem todo vinagre funciona da mesma forma no preparo. Por isso, escolher o tipo certo faz diferença no resultado final.

Os mais indicados são:

Vinagre branco: neutro e econômico, ideal para quem não quer alterar o sabor

Vinagre de maçã: levemente aromático, combina com pratos mais leves

Vinagre de vinho branco: opção mais equilibrada e sofisticada

Por outro lado, o vinagre balsâmico não é recomendado, já que possui sabor marcante e pode interferir no resultado.

Como usar o vinagre corretamente

Para acertar no preparo, o ideal é utilizar pequenas quantidades — cerca de meia colher de chá por ovo.

O processo é simples: primeiro, aqueça a frigideira com um pouco de óleo ou manteiga. Em seguida, adicione o vinagre e, logo depois, quebre o ovo. O segredo é não mexer nos primeiros segundos, permitindo que a clara firme naturalmente.

Se quiser a clara totalmente cozida e a gema cremosa, vale tampar a frigideira por alguns instantes.

Truque também funciona em outros preparos

Embora seja mais conhecido no ovo frito, o uso do vinagre também funciona em outras receitas. No ovo pochê, por exemplo, ele ajuda a manter a clara unida ao redor da gema.

Além disso, pode ser usado em ovos mexidos para dar mais leveza à textura ou até na água do cozimento para evitar que a casca quebre.

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