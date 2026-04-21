Carne de segunda em prato de restaurante chique: receita barata para o almoço ou janta

Solução prática e econômica promete transformar uma refeição comum em algo muito mais sofisticado

Layne Brito - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/instagram/@chefanaprado)

Nem sempre é preciso investir em cortes caros para colocar na mesa uma refeição saborosa e com boa apresentação. Com alguns cuidados no preparo, uma carne mais acessível pode ganhar maciez, suculência e até aquele visual de prato caprichado, perfeito para impressionar no almoço ou no jantar.

É justamente essa a proposta da receita feita com coxão mole.

Com temperos simples, cozimento na pressão e finalização com muçarela na air fryer, o corte ganha outra cara e mostra que também pode render uma refeição especial sem exigir muito gasto.

Ingredientes

1 peça de coxão mole

1 fio de azeite

1 cebola

Sal de parrilla a gosto

Dry rub a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de molho inglês

Água suficiente para cobrir a carne

Queijo muçarela em fatias ou tiras

Modo de preparo

Coloque um fio de azeite na panela de pressão Adicione a peça de coxão mole e sele bem de todos os lados Acrescente a cebola Tempere com sal de parrilla, dry rub e pimenta-do-reino Junte as 2 colheres de sopa de molho inglês Cubra a carne com água Tampe a panela de pressão e cozinhe por cerca de 40 minutos Após esse tempo, retire a pressão e verifique se a carne está bem macia Faça furos leves na carne com a ajuda de uma faca Vá encaixando a muçarela nos cortes feitos Leve a carne para a air fryer a 200 graus por 15 minutos Retire quando o queijo estiver bem derretido e a carne dourada na superfície

O resultado é uma carne macia, bem temperada e com queijo derretido por cima, mostrando que uma receita barata também pode ter cara de prato especial.

Além do sabor, a receita também chama atenção pela praticidade.

Como o cozimento mais longo acontece na pressão, o preparo ajuda a amaciar o coxão mole e valoriza um corte que muita gente costuma ignorar no açougue.

A finalização na air fryer entra justamente para dar um toque diferente, deixando o queijo mais dourado e a apresentação muito mais bonita.

Outra vantagem é a versatilidade na hora de servir.

O prato pode acompanhar arroz branco, purê de batata, legumes salteados, macarrão amanteigado ou até uma salada mais caprichada.

Assim, a mesma receita consegue funcionar tanto em uma refeição simples do dia a dia quanto em um almoço especial de fim de semana.

Para quem gosta de variar, ainda dá para adaptar o preparo com outros tipos de queijo ou até reforçar o molho com o caldo do cozimento, criando uma finalização ainda mais suculenta.

No fim das contas, é uma receita que une economia, sabor e boa apresentação, provando que um corte mais barato também pode roubar a cena à mesa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ana Cláudia Prado (@chefanaprado)

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