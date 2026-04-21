Carne de segunda em prato de restaurante chique: receita barata para o almoço ou janta
Solução prática e econômica promete transformar uma refeição comum em algo muito mais sofisticado
Nem sempre é preciso investir em cortes caros para colocar na mesa uma refeição saborosa e com boa apresentação. Com alguns cuidados no preparo, uma carne mais acessível pode ganhar maciez, suculência e até aquele visual de prato caprichado, perfeito para impressionar no almoço ou no jantar.
É justamente essa a proposta da receita feita com coxão mole.
Com temperos simples, cozimento na pressão e finalização com muçarela na air fryer, o corte ganha outra cara e mostra que também pode render uma refeição especial sem exigir muito gasto.
Ingredientes
- 1 peça de coxão mole
- 1 fio de azeite
- 1 cebola
- Sal de parrilla a gosto
- Dry rub a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- Água suficiente para cobrir a carne
- Queijo muçarela em fatias ou tiras
Modo de preparo
- Coloque um fio de azeite na panela de pressão
- Adicione a peça de coxão mole e sele bem de todos os lados
- Acrescente a cebola
- Tempere com sal de parrilla, dry rub e pimenta-do-reino
- Junte as 2 colheres de sopa de molho inglês
- Cubra a carne com água
- Tampe a panela de pressão e cozinhe por cerca de 40 minutos
- Após esse tempo, retire a pressão e verifique se a carne está bem macia
- Faça furos leves na carne com a ajuda de uma faca
- Vá encaixando a muçarela nos cortes feitos
- Leve a carne para a air fryer a 200 graus por 15 minutos
- Retire quando o queijo estiver bem derretido e a carne dourada na superfície
O resultado é uma carne macia, bem temperada e com queijo derretido por cima, mostrando que uma receita barata também pode ter cara de prato especial.
Além do sabor, a receita também chama atenção pela praticidade.
Como o cozimento mais longo acontece na pressão, o preparo ajuda a amaciar o coxão mole e valoriza um corte que muita gente costuma ignorar no açougue.
A finalização na air fryer entra justamente para dar um toque diferente, deixando o queijo mais dourado e a apresentação muito mais bonita.
Outra vantagem é a versatilidade na hora de servir.
O prato pode acompanhar arroz branco, purê de batata, legumes salteados, macarrão amanteigado ou até uma salada mais caprichada.
Assim, a mesma receita consegue funcionar tanto em uma refeição simples do dia a dia quanto em um almoço especial de fim de semana.
Para quem gosta de variar, ainda dá para adaptar o preparo com outros tipos de queijo ou até reforçar o molho com o caldo do cozimento, criando uma finalização ainda mais suculenta.
No fim das contas, é uma receita que une economia, sabor e boa apresentação, provando que um corte mais barato também pode roubar a cena à mesa.
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