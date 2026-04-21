O fenômeno que pode mudar o mapa do mundo: África está se partindo e formará um novo mar, aponta a National Geographic

Processo geológico no leste africano ocorre há milhões de anos e pode dar origem a um novo oceano no futuro

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A Terra está em constante transformação, mesmo que muitas dessas mudanças passem despercebidas no dia a dia. Um fenômeno geológico que ocorre na África tem chamado a atenção da comunidade científica, pois pode alterar o mapa do mundo no futuro.

De acordo com estudos divulgados pela National Geographic, o continente africano está se dividindo lentamente. Com o passar de milhões de anos, esse processo pode resultar na formação de um novo oceano.

África está se partindo lentamente

O fenômeno acontece no chamado Sistema de Rift da África Oriental, uma região onde placas tectônicas estão se afastando gradualmente.

Nesse sentido, a Placa Núbia e a Placa Somali se movimentam em direções opostas, o que provoca fissuras no solo, pequenos terremotos e mudanças na paisagem ao longo do tempo.

Embora o movimento seja extremamente lento, medido em centímetros por ano, ele já está em curso há cerca de 30 milhões de anos.

Como esse processo começou

A separação teve início na região de Afar, no norte da Etiópia. Desde então, a fenda tem avançado em direção ao sul, atravessando diversos países africanos.

Além disso, o sistema de rift já se estende por nações como Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Malawi e Moçambique, redesenhando gradualmente o relevo dessas áreas.

Sinais do fenômeno já são visíveis

Apesar de ocorrer em uma escala de tempo geológica, o fenômeno já apresenta sinais concretos. Fissuras no solo e eventos sísmicos indicam que a crosta terrestre está em movimento constante.

Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 2005, quando uma fenda de aproximadamente 60 quilômetros se abriu na Etiópia em poucos minutos. Esse tipo de evento reforça a força desse processo natural.

Novo oceano pode surgir no futuro

Com o avanço da separação, cientistas acreditam que, em milhões de anos, a fenda poderá ser preenchida por água do mar, formando um novo oceano.

Ou seja, parte do território africano poderá se desprender do restante do continente, criando uma nova massa terrestre isolada.

Mudança é lenta, mas real

Embora essa transformação não aconteça na escala de tempo humana, ela já está em andamento. Para os pesquisadores, esse é um dos processos geológicos mais importantes da atualidade, pois ajuda a entender como continentes se formam e se separam ao longo da história da Terra.

Dessa forma, o fenômeno reforça que o planeta segue ativo e em constante mudança, mesmo quando tudo parece estável.

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