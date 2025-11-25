Tigrinho e bets: ilusão de lucro fácil esconde riscos de vício e endividamento

Ao Portal 6, especialista alerta que plataformas são projetadas para manter pessoas "presas"

Bruno Rodrigues - 25 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Popularizados por prometer ganhos rápidos de forma simples, os famosos jogos de apostas, como o “tigrinho”, parecem uma diversão, mas podem vir carregados de armadilhas e causar prejuízos financeiros, psicológicos e sociais.

Conforme explica o psicólogo e jornalista Bruno Ferreira, a ilusão de lucro fácil esconde riscos reais, uma vez que plataformas como as bets são projetadas para manter as pessoas “presas”.

De acordo com o especialista, a cada 10 apostadores, até 3 desenvolvem um problema grave. Os jovens são ainda mais afetados, já que mais de 70% dos apostadores iniciam antes dos 25 anos.

Um dado ainda mais alarmante chama atenção: dentre eles, mais de 80% perdem dinheiro. A média de dívida de um apostador problemático, inclusive, pode ultrapassar R$ 20 mil.

“O risco de vício é até quatro vezes maior que em cassinos físicos. Os apps de bet usam cores, sons e ‘quase ganhos’ para liberar dopamina no seu cérebro, criando uma dependência. Bônus e ofertas são iscas para você depositar cada vez mais”, explica.

Por fim, para quem já sente que a situação está “fugindo do controle”, o profissional dá orientações para enfrentar o vício.

“Se você sente que isso está fugindo do controle, fale com alguém de confiança e busque ajuda especializada. A diversão de verdade está do lado de fora da tela”, salienta.

Veja o vídeo:

