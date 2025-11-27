Peixe brasileiro supera o salmão e se torna um dos mais saudáveis do mundo

Ele é rico em magnésio, ferro, zinco, cálcio e proteínas de alta qualidade, formando um combo poderoso para fortalecer o organismo

Pedro Ribeiro - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ Canal Fabrizio Fasano Jr)

Muita gente sabe que o salmão é um dos peixes mais saudáveis do mundo, porém nem sempre o preço permite consumir esse alimento com frequência.

Além disso, muita gente nem imagina que existem alternativas brasileiras tão nutritivas quanto o salmão — e, em alguns casos, até melhores.

É aqui que o robalo entra em cena e surpreende quem busca uma alimentação equilibrada, acessível e cheia de benefícios.

E, justamente por isso, vale entender por que esse peixe ganhou destaque e passou até o famoso salmão em saúde e qualidade nutricional.

Por que o robalo chamou tanta atenção

Todo mundo conhece a fama do salmão e também da tainha. No entanto, o robalo sempre ficou ali, discreto, mesmo sendo consumido por muitos brasileiros.

A diferença é que, agora, especialistas decidiram olhar com mais atenção para o valor nutricional desse peixe — e os resultados impressionam.

Enquanto 100 g de salmão podem chegar a 13 g de gordura, o robalo costuma variar entre apenas 2 e 5 g.

Isso significa uma opção muito mais leve para quem busca emagrecer, controlar gorduras ou simplesmente manter uma rotina alimentar mais equilibrada.

Um peixe brasileiro cheio de nutrientes

O robalo não se destaca só pela baixa gordura. Ele é rico em magnésio, ferro, zinco, cálcio e proteínas de alta qualidade, formando um combo poderoso para fortalecer o organismo.

Por isso, costuma ser indicado em situações que exigem mais suporte nutricional, como recuperação pós-cirúrgica, pós-parto, tratamentos como quimioterapia e radioterapia e até durante processos de recuperação após doenças.

A combinação de nutrientes ajuda na cicatrização, oferece mais energia e melhora a resposta do corpo.

O estudo que colocou o robalo entre os melhores do mundo

O impacto dessa descoberta ficou ainda maior quando um estudo que analisou mais de 1.000 alimentos classificou o robalo como um dos três mais nutritivos do planeta.

O peixe só ficou atrás da amêndoa e da fruta-do-conde, duas opções já reconhecidas por seu alto valor nutricional.

O ranking ficou assim:

Amêndoa — 97 pontos; Fruta-do-conde — 96 pontos; Robalo — 89 pontos; Peixe de um olho só — 85 pontos; Sementes de chia — 85 pontos.

Esse resultado mostra que o robalo não é apenas saboroso.

Ele é completo, nutritivo e capaz de competir de igual para igual com o salmão em benefícios — e, muitas vezes, supera o rival famoso.

Vale a pena colocar o robalo no prato?

Sem dúvida. Ele tem sabor suave e combina com vários tipos de preparo.

Além disso, por ser mais leve e ainda assim muito nutritivo, se encaixa bem em dietas diferentes, desde as mais restritivas até as mais flexíveis.

Assim, quem sempre quis aproveitar os benefícios do salmão, mas buscava uma alternativa mais acessível, encontra no robalo uma solução prática e cheia de vantagens.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!