Especialista em consumo faz alerta para quem vai comprar na Black Friday

Ofertas falsas e golpes digitais disfarçados de descontos crescem durante o período de promoções

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

A Black Friday é uma das datas mais esperadas do comércio, mas também uma das mais arriscadas para o consumidor. Especialistas em consumo alertam que os golpes não estão apenas na internet, já que muitas lojas físicas também adotam práticas enganosas para atrair compradores.

Em diversos casos, estabelecimentos aumentam os preços dias antes da promoção e depois anunciam falsos descontos. Também é comum encontrar produtos com defeito, itens sem possibilidade de troca e condições de pagamento pouco claras.

Dicas para evitar prejuízos na Black Friday

Pesquisar o histórico de preços é uma das formas mais seguras de identificar se o desconto é real. Comparar valores em diferentes plataformas e usar sites que monitoram variações de preço ajuda a fugir das falsas promoções.

Verificar a reputação da loja é outro passo importante. Consultar avaliações, checar se há reclamações em sites de defesa do consumidor e garantir que o endereço do site comece com “https” são medidas que protegem contra fraudes.

Também é essencial ler as políticas de troca e devolução antes de comprar. Lojas sérias costumam oferecer prazos claros e respeitar o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O uso do Pix deve ser reservado apenas para estabelecimentos confiáveis. O cartão de crédito é mais seguro porque permite contestar cobranças indevidas em caso de golpe.

No ambiente online, os riscos seguem elevados. Sites falsos, anúncios duvidosos e mensagens com ofertas irresistíveis são usados para enganar quem busca economizar. Páginas clonadas de lojas conhecidas capturam dados pessoais e bancários, levando a prejuízos que podem ser altos.

Antes de realizar qualquer compra, é essencial comparar preços, verificar a reputação da loja e analisar as condições de troca e devolução. Além disso, guardar comprovantes, notas fiscais e capturas de tela das ofertas é uma forma de se proteger em caso de problema.

A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para economizar, mas exige atenção. O consumidor consciente pesquisa, planeja e desconfia de qualquer oferta que pareça boa demais para ser verdade.

