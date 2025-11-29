A melhor carne para comprar domingo nos supermercados, segundo açougueiros

Especialistas explicam por que alguns cortes valem mais a pena no fim de semana e como identificar boas oportunidades de compra

(Foto: Bruno Velasco)

O domingo costuma ser o dia em que muitos consumidores passam no supermercado para completar a despensa ou escolher algo especial para o almoço em família.

Embora não seja considerado o dia mais vantajoso para encontrar grande variedade de carnes, açougueiros afirmam que ainda existem cortes que valem a pena e podem ser boas escolhas para quem faz compras nesse dia específico.

Segundo profissionais do setor, domingos costumam ter menor reposição de estoque, já que o abastecimento mais robusto acontece entre terça e quarta-feira.

Mesmo assim, alguns cortes permanecem com boa qualidade, porque têm maior giro ao longo da semana ou chegam ao açougue já preparados em maior quantidade.

Quais cortes valem mais a pena comprar no domingo

Açougueiros explicam que, para o domingo, o ideal é optar por cortes que costumam ter alta circulação e não permanecem muito tempo expostos. Isso vale especialmente para as carnes consideradas de bom custo-benefício, como:

  • Acém – usado para cozidos, carne de panela e preparo rápido; costuma ter boa saída e chegar fresco ao setor;
  • Músculo – versátil e muito procurado por quem gosta de receitas mais tradicionais, o que garante giro contínuo da peça;
  • Paleta – saborosa e indicada para assados e ensopados; costuma estar entre os cortes mais vendidos às famílias;
  • Fraldinha – escolha frequente para churrascos, o que aumenta a probabilidade de encontrar peças mais novas;
  • Coxão duro – indicado para quem busca alternativas mais econômicas sem perder qualidade no preparo.

No caso do frango, açougueiros apontam que coxa, sobrecoxa e peito são boas compras no domingo porque chegam em lotes grandes e têm reposição constante devido à alta demanda.

Por que o domingo não tem a melhor variedade

Embora o domingo seja conveniente para muitos consumidores, os profissionais do setor lembram que ele não é o dia com maior volume de carnes frescas.

A maior reposição acontece no início da semana, quando os supermercados organizam novos estoques e, muitas vezes, criam promoções para reduzir custos.

Durante o fim de semana, especialmente sábado e domingo, o fluxo de clientes é maior, o que esgota rapidamente os cortes mais nobres.

Por isso, quem pretende comprar carnes como picanha, filé mignon ou alcatra pode encontrar menos opções no domingo.

A alternativa é chegar no período da manhã, quando o açougue ainda está organizado e há maior chance de encontrar boas peças.

Como aproveitar melhor a compra

Açougueiros orientam que, independentemente do corte escolhido, é importante observar cor, textura e odor da carne. Peças muito escuras, com líquido acumulado na bandeja ou cheiro diferente do habitual devem ser evitadas.

Outra recomendação é aproveitar promoções do fim de semana, já que alguns supermercados reduzem preços de carnes próximas ao vencimento para evitar perdas. Nesses casos, a dica é comprar, porcionar e congelar imediatamente.

O melhor dia para comprar carne

De acordo com profissionais do setor, terça e quarta-feira continuam sendo os melhores dias para comprar carne, tanto pela reposição quanto pela variedade e pelos preços mais competitivos.

Porém, quem só pode ir ao supermercado aos domingos não precisa abrir mão da qualidade: escolher os cortes certos, chegar cedo e observar sinais de frescor já garante uma compra segura e saborosa.

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

