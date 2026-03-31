A fase de dúvida, ansiedade e cansaço está se encerrando para quem é desses 4 signos
Período astrológico mais leve indica fim de ciclo difícil e início de uma fase com mais clareza e equilíbrio emocional
Após um período marcado por incertezas, ansiedade e desgaste emocional, alguns signos do zodíaco começam a sentir uma mudança significativa. De acordo com previsões astrológicas recentes, uma nova fase mais leve e organizada tende a se instalar nas próximas semanas.
Esse movimento está ligado a um momento considerado mais fluido no céu astrológico, sem grandes bloqueios energéticos, o que favorece decisões, recomeços e alívio emocional .
Os 4 signos que começam a sair da fase difícil
Entre todos os signos, quatro se destacam por estarem encerrando um ciclo de desafios e entrando em uma fase de reorganização e equilíbrio.
Aquário
Aquarianos passaram por momentos de instabilidade e questionamentos internos. No entanto, agora começam a enxergar caminhos mais claros.
Além disso, decisões importantes tendem a se alinhar com mais facilidade, trazendo sensação de alívio.
Capricórnio
Capricornianos enfrentaram pressão e sobrecarga, principalmente em áreas profissionais e financeiras.
Agora, o cenário começa a mudar. Com isso, o signo tende a recuperar o controle e reorganizar metas com mais segurança.
Touro
Taurinos lidaram com mudanças inesperadas e desconfortos emocionais. Porém, essa fase começa a perder força.
Assim, o signo entra em um período mais estável, com sensação de segurança e retomada da rotina.
Escorpião
Escorpianos passaram por transformações intensas e momentos de desgaste emocional.
Por outro lado, essa fase traz renovação. O signo tende a se fortalecer e encontrar novos caminhos com mais clareza .
Por que essa fase está mudando
A astrologia indica que 2026 é um ano de transição e recomeços, marcado pelo fim de ciclos antigos e início de novas fases.
Além disso, períodos sem planetas retrógrados costumam trazer mais fluidez, o que facilita a resolução de problemas e reduz a sensação de bloqueio .
O que esperar daqui para frente
Para esses signos, a tendência é de mais leveza emocional, decisões mais claras e sensação de que a vida volta a se encaixar.
Assim, situações que antes causavam dúvida e ansiedade começam a se resolver de forma mais natural.
Dessa forma, o momento marca o fim de um ciclo desgastante e o início de uma fase mais equilibrada.
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