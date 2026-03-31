A fase de dúvida, ansiedade e cansaço está se encerrando para quem é desses 4 signos

Período astrológico mais leve indica fim de ciclo difícil e início de uma fase com mais clareza e equilíbrio emocional

Gabriel Yuri Souto - 31 de março de 2026

Emilly em Paris, série da Netflix. (Foto: Reprodução)

Após um período marcado por incertezas, ansiedade e desgaste emocional, alguns signos do zodíaco começam a sentir uma mudança significativa. De acordo com previsões astrológicas recentes, uma nova fase mais leve e organizada tende a se instalar nas próximas semanas.

Esse movimento está ligado a um momento considerado mais fluido no céu astrológico, sem grandes bloqueios energéticos, o que favorece decisões, recomeços e alívio emocional .

Os 4 signos que começam a sair da fase difícil

Entre todos os signos, quatro se destacam por estarem encerrando um ciclo de desafios e entrando em uma fase de reorganização e equilíbrio.

Aquário

Aquarianos passaram por momentos de instabilidade e questionamentos internos. No entanto, agora começam a enxergar caminhos mais claros.

Além disso, decisões importantes tendem a se alinhar com mais facilidade, trazendo sensação de alívio.

Capricórnio

Capricornianos enfrentaram pressão e sobrecarga, principalmente em áreas profissionais e financeiras.

Agora, o cenário começa a mudar. Com isso, o signo tende a recuperar o controle e reorganizar metas com mais segurança.

Touro

Taurinos lidaram com mudanças inesperadas e desconfortos emocionais. Porém, essa fase começa a perder força.

Assim, o signo entra em um período mais estável, com sensação de segurança e retomada da rotina.

Escorpião

Escorpianos passaram por transformações intensas e momentos de desgaste emocional.

Por outro lado, essa fase traz renovação. O signo tende a se fortalecer e encontrar novos caminhos com mais clareza .

Por que essa fase está mudando

A astrologia indica que 2026 é um ano de transição e recomeços, marcado pelo fim de ciclos antigos e início de novas fases.

Além disso, períodos sem planetas retrógrados costumam trazer mais fluidez, o que facilita a resolução de problemas e reduz a sensação de bloqueio .

O que esperar daqui para frente

Para esses signos, a tendência é de mais leveza emocional, decisões mais claras e sensação de que a vida volta a se encaixar.

Assim, situações que antes causavam dúvida e ansiedade começam a se resolver de forma mais natural.

Dessa forma, o momento marca o fim de um ciclo desgastante e o início de uma fase mais equilibrada.

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