Novo radar inteligente: motoristas brasileiros devem ficar atentos a novas infrações que podem gerar multa

Novos radares com IA passam a identificar infrações dentro do veículo e ampliam a fiscalização no trânsito brasileiro

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Uma nova geração de radares está transformando a fiscalização no trânsito brasileiro — e o impacto pode ser sentido diretamente no bolso dos motoristas.

Muito além de medir a velocidade, os chamados radares inteligentes utilizam inteligência artificial para identificar comportamentos dentro do veículo em tempo real.

A tecnologia já começou a ser utilizada em rodovias do país e deve ganhar ainda mais espaço ao longo de 2026.

Diferentemente dos equipamentos tradicionais, esses radares contam com câmeras de alta definição e sistemas avançados de reconhecimento de imagem, capazes de analisar detalhes mesmo com o veículo em movimento.

Nova tecnologia amplia fiscalização

Na prática, isso significa que infrações antes difíceis de serem flagradas agora passam a ser detectadas com facilidade.

Entre elas estão o uso de celular ao volante, a falta do cinto de segurança — inclusive para passageiros no banco traseiro —, o transporte irregular de crianças e até situações como manter o braço para fora do carro durante a condução.

Em alguns casos, os sistemas também conseguem identificar outras irregularidades, como ultrapassagens proibidas ou comportamentos inadequados dentro do veículo.

Impacto direto no bolso dos motoristas

Os números já mostram o impacto dessa tecnologia. Em rodovias de São Paulo, por exemplo, milhares de motoristas foram multados em um curto período apenas por uso de celular ou ausência do cinto de segurança.

Em outros trechos monitorados, o volume de infrações registradas também chama a atenção, reforçando a eficiência dos novos sistemas.

Mesmo com toda a automação, a aplicação das multas ainda passa por uma etapa humana. As imagens captadas são analisadas por agentes de trânsito antes da autuação, garantindo maior segurança e evitando erros.

A tendência é que esses radares substituam gradualmente os modelos antigos, tornando a fiscalização mais rigorosa e contribuindo para a redução de acidentes causados por distração.

Com isso, fica o alerta: não basta apenas respeitar o limite de velocidade — o comportamento dentro do veículo também passou a ser monitorado com mais rigor.

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