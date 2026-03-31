A maior obra da China: ponte de 55 km sobre o mar custou US$ 20 bilhões e usou ferro suficiente para construir 60 Torres Eiffel

Com 55 km de extensão, ponte chinesa impressiona pelo tamanho, custo bilionário e volume de materiais usados na construção

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/Zonghao Feng)

Uma das maiores façanhas da engenharia moderna impressiona não apenas pela grandiosidade, mas também pelos números quase inacreditáveis.

Ligando três importantes regiões da China, a ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau se tornou um marco global ao atravessar o mar com uma extensão de aproximadamente 55 quilômetros.

O projeto, que custou cerca de US$ 20 bilhões, exigiu um nível de planejamento e execução raramente visto.

Para se ter ideia da escala, a quantidade de aço utilizada na construção seria suficiente para erguer cerca de 60 Torres Eiffel, um dado que ajuda a dimensionar a magnitude da obra.

Engenharia de ponta em um cenário desafiador

Construir uma estrutura desse porte sobre o mar não foi tarefa simples. A ponte foi projetada para suportar condições extremas, incluindo tufões, fortes correntes marítimas e até possíveis terremotos.

Além disso, parte do trajeto inclui túneis submersos, permitindo a passagem de grandes embarcações sem comprometer a navegação.

A obra conecta Hong Kong, Zhuhai e Macau, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento entre as regiões, que antes podia levar horas de balsa ou por rotas mais longas. Agora, o trajeto pode ser feito em menos de uma hora.

Impacto econômico e estratégico

Mais do que uma obra impressionante, a ponte representa um importante avanço estratégico para a China. Ela fortalece a integração econômica da região conhecida como Grande Baía, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias.

O investimento bilionário também simboliza o avanço tecnológico do país e sua capacidade de executar projetos de infraestrutura em escala monumental. Com design moderno e soluções inovadoras, a ponte se tornou um símbolo do desenvolvimento chinês no século XXI.

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