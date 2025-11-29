Quantas cervejas por dia já fazem mal ao fígado? Ciência traz resposta surpreendente

Estudos recentes mostram que até pequenas doses de álcool podem causar danos silenciosos e aumentar o risco de doenças hepáticas

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

Depois de um dia cansativo, muita gente gosta de relaxar com uma cerveja gelada ou uma taça de vinho no fim da noite. É aquele ritual que parece inofensivo, quase um prêmio depois das horas de trabalho.

Mas o que a ciência vem mostrando pode surpreender. O limite considerado seguro é muito menor do que a maioria imagina e até quem bebe pouco pode estar colocando o fígado em risco.

Um estudo publicado na JAMA revelou que o perigo começa com apenas 7,4 gramas de álcool por dia, o equivalente a um terço de uma lata de cerveja ou meio copo de vinho.

Acima dessa quantidade, o fígado começa a acumular gordura e a sofrer pequenas lesões que, com o tempo, podem evoluir para cirrose.

Nos homens, o risco aumenta quando o consumo chega a seis ou oito cervejas por dia. Nas mulheres, o limite é ainda menor, cerca de quatro a cinco taças de vinho, já que o organismo feminino metaboliza o álcool de forma mais lenta.

Em média, uma cerveja de 355 ml ou uma taça de vinho de 150 ml contém entre 10 e 15 gramas de álcool. Mesmo pessoas saudáveis devem limitar o consumo a uma bebida por dia para mulheres e duas para homens.

Se o diagnóstico de fígado gorduroso já foi confirmado, qualquer quantidade de álcool é arriscada. Nesse caso, a abstinência total é o único caminho seguro para evitar o avanço da doença.

Sinais como cansaço constante, dor abdominal leve e alterações nos exames laboratoriais indicam que algo pode estar errado.

Os especialistas são unânimes ao afirmar que quanto menos álcool, melhor. Mesmo pequenas quantidades diárias podem causar danos progressivos e silenciosos ao fígado, e o risco nunca compensa o hábito.

