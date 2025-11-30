Em vídeo, policial militar de Goiás é flagrado agredindo mulher durante cobrança de dívida, aponta investigação

Ele foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em agiotagem, extorsão e violência contra devedores

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2025

Sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Hebert Póvoa. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Preso na última sexta-feira (28), suspeito de integrar uma quadrilha especializada em agiotagem, extorsão e violência contra devedores, o sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Hebert Póvoa, aparece em um vídeo, gravado por ele próprio, agredindo uma mulher que havia tomado dinheiro emprestado.

Na gravação, revelada em primeira mão pelo portal Metrópoles, é mostrado o homem armado e desferindo diversos tapas no rosto da vítima — que está sentada em uma cama.

Em determinado momento, ele chega a segurá-la pelo pescoço e a forçar a cabeça dela para baixo enquanto a questiona sobre o atraso no pagamento.

Por diversas vezes, a vítima afirma não ter recebido o salário e, por isso, ainda não ter efetuado o pagamento. Em um momento, Hebert pega a arma e a encosta na cabeça dela.

A gravação faz parte de um conjunto de provas reunidas pela Polícia Civil (PC) após a deflagração de uma operação para prender integrantes da organização criminosa.

Até o momento, seis pessoas foram presas: três policiais militares de Luziânia, a advogada Tatiane Meireles — esposa do líder da organização — e dois policiais civis.

O caso veio à tona após a própria PM identificar irregularidades e comunicar as autoridades competentes.

Conforme apurado, os militares já estavam afastados e atuavam em funções administrativas. Os crimes ocorreram fora do ambiente de serviço.

De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma organizada e empregava violência física para cobrar dívidas.

Em outras gravações obtidas pela PC, as vítimas aparecem ajoelhadas no chão, chorando e resmungando de dor enquanto são agredidas com chutes, socos e até mesmo golpes com um taco de beisebol.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidas diversas armas de fogo e cerca de R$ 10 mil em espécie.

A PMGO informou que não aceita condutas ilegais praticadas pelos próprios integrantes e que medidas administrativas serão aplicadas conforme as normas internas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!