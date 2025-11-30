Os hábitos noturnos que sabotam seu descanso e te deixam cansado mesmo dormindo oito horas
Comportamentos comuns antes de dormir podem enganar o cérebro, atrapalhar o sono profundo e gerar cansaço acumulado no dia seguinte, mesmo após uma noite inteira na cama
Embora muita gente acredite que dormir oito horas seja suficiente, os hábitos noturnos têm impacto direto na qualidade do sono.
Se a mente continua acelerada, se o corpo recebe estímulos demais ou se o quarto não favorece o relaxamento, o cérebro passa a noite em estado de alerta. Isso impede o sono profundo, que é justamente a fase que restaura energia e equilibra as funções do corpo.
Como consequência, a pessoa acorda com a sensação de que não dormiu nada, mesmo tendo ficado na cama pelo tempo recomendado.
O hábito que mantém o cérebro desperto mesmo quando você tenta relaxar
Um dos hábitos noturnos mais prejudiciais é o uso de telas antes de dormir. Celular, TV e computador emitem luz azul, que reduz a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de descansar.
Como a mente continua recebendo estímulos visuais e informação, ela permanece ativa mesmo quando o corpo tenta desacelerar.
Esse descompasso faz com que a pessoa demore mais para dormir e entre menos vezes nas fases profundas do sono.
Outro sabotador silencioso é deitar com pensamentos acumulados. Quando o cérebro entra na cama analisando tarefas, lembrando problemas ou tentando resolver situações pendentes, ele não consegue fazer a transição natural para o descanso.
A mente continua trabalhando, mesmo quando os olhos se fecham, e isso reduz a qualidade do sono.
Contudo, psicólogos explicam que essa hiperatividade mental é comum em pessoas com rotinas aceleradas, e o efeito é um cansaço contínuo que se instala durante a manhã.
A rotina aparentemente inofensiva que fragmenta o sono sem você perceber
Muitos acham que comer tarde não interfere no descanso, mas refeições pesadas perto da hora de dormir são um dos hábitos noturnos que mais prejudicam o sono profundo.
O sistema digestivo trabalha intensamente durante a madrugada, e isso fragmenta o descanso, interrompendo ciclos importantes sem que a pessoa note.
Acordar cansado no dia seguinte costuma ser resultado dessas interrupções invisíveis que acontecem ao longo da noite.
Como pequenas mudanças na rotina transformam a qualidade do sono
Para recuperar a qualidade do descanso, especialistas recomendam três ajustes simples:
- Desligar telas pelo menos uma hora antes de dormir, para que o corpo produza melatonina naturalmente.
- Criar uma rotina de desaceleração, como banho morno ou leitura leve, preparando o cérebro para o descanso.
- Evitar refeições pesadas à noite, priorizando alimentos leves para não sobrecarregar o organismo.
Além disso, quando essas mudanças se tornam parte da rotina, o corpo entra no ritmo correto e o sono recupera sua função principal: restaurar a energia do dia seguinte.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!