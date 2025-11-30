Os hábitos noturnos que sabotam seu descanso e te deixam cansado mesmo dormindo oito horas

Comportamentos comuns antes de dormir podem enganar o cérebro, atrapalhar o sono profundo e gerar cansaço acumulado no dia seguinte, mesmo após uma noite inteira na cama

Isabella Valverde - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Embora muita gente acredite que dormir oito horas seja suficiente, os hábitos noturnos têm impacto direto na qualidade do sono.

Se a mente continua acelerada, se o corpo recebe estímulos demais ou se o quarto não favorece o relaxamento, o cérebro passa a noite em estado de alerta. Isso impede o sono profundo, que é justamente a fase que restaura energia e equilibra as funções do corpo.

Como consequência, a pessoa acorda com a sensação de que não dormiu nada, mesmo tendo ficado na cama pelo tempo recomendado.

O hábito que mantém o cérebro desperto mesmo quando você tenta relaxar

Um dos hábitos noturnos mais prejudiciais é o uso de telas antes de dormir. Celular, TV e computador emitem luz azul, que reduz a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de descansar.

Como a mente continua recebendo estímulos visuais e informação, ela permanece ativa mesmo quando o corpo tenta desacelerar.

Esse descompasso faz com que a pessoa demore mais para dormir e entre menos vezes nas fases profundas do sono.

Outro sabotador silencioso é deitar com pensamentos acumulados. Quando o cérebro entra na cama analisando tarefas, lembrando problemas ou tentando resolver situações pendentes, ele não consegue fazer a transição natural para o descanso.

A mente continua trabalhando, mesmo quando os olhos se fecham, e isso reduz a qualidade do sono.

Contudo, psicólogos explicam que essa hiperatividade mental é comum em pessoas com rotinas aceleradas, e o efeito é um cansaço contínuo que se instala durante a manhã.

A rotina aparentemente inofensiva que fragmenta o sono sem você perceber

Muitos acham que comer tarde não interfere no descanso, mas refeições pesadas perto da hora de dormir são um dos hábitos noturnos que mais prejudicam o sono profundo.

O sistema digestivo trabalha intensamente durante a madrugada, e isso fragmenta o descanso, interrompendo ciclos importantes sem que a pessoa note.

Acordar cansado no dia seguinte costuma ser resultado dessas interrupções invisíveis que acontecem ao longo da noite.

Como pequenas mudanças na rotina transformam a qualidade do sono

Para recuperar a qualidade do descanso, especialistas recomendam três ajustes simples:

Desligar telas pelo menos uma hora antes de dormir, para que o corpo produza melatonina naturalmente.

Criar uma rotina de desaceleração, como banho morno ou leitura leve, preparando o cérebro para o descanso.

Evitar refeições pesadas à noite, priorizando alimentos leves para não sobrecarregar o organismo.

Além disso, quando essas mudanças se tornam parte da rotina, o corpo entra no ritmo correto e o sono recupera sua função principal: restaurar a energia do dia seguinte.

