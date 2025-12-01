Meteorologia faz alerta para tempestades em mais de 200 cidades goianas, com índices de até 30 mm; veja previsão

Avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo

Goiânia e Anápolis estão entre cidades goianas com alerta de tempestades ligado; confira previsão do tempo
Alerta foi emitido pela Defesa Civil (Foto: Divulgação)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para tempestades em mais de 200 cidades goianas ao longo da próxima terça-feira (02).

Ao longo do dia, o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo, com previsão de chuvas em todo o Estado.

Com isso, há risco elevado para a formação de tempestades, com rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Entre as regiões, o Sudoeste deve receber 30 mm. Em seguida, as regiões Oeste, Norte, Centro e Sul podem registrar índices pluviométricos de 25 mm. Por fim, no Leste, a previsão é de 20 mm.

Em relação às cidades, Rio Verde deve ter o maior volume de chuva, com 20 mm, seguido por Itumbiara, Três Ranchos, Santa Helena e Mineiros, com 15 mm.

Nos municípios de Morrinhos, Formosa, Cristalina, Goiandira, Luziânia e Goianésia, a previsão indica precipitação de 12 mm.

Goiânia, Anápolis, Porangatu, Ipameri, Jataí, Ouvidor, Ceres, Firminópolis, Davinópolis, Palminópolis, Cocalzinho, Anicuns, Doverlândia e Iporá podem registrar 10 mm — cenário semelhante ao de Garaíta, com 09 mm.

Logo atrás aparecem Caiapônia, Palmeiras de Goiás e Rubiataba, com 8 mm, enquanto Catalão, Aruanã, Montes Claros, São João da Paraúna, Faina e Araguapaz podem ter 7 mm. Por fim, Flores de Goiás pode registrar 5 mm.

Veja a lista de cidades sob alerta para tempestades:  

  • Abadia de Goiás

  • Abadiânia

  • Acreúna

  • Adelândia

  • Água Fria de Goiás

  • Águas Lindas de Goiás

  • Alexânia

  • Aloândia

  • Alto Horizonte

  • Alto Paraíso de Goiás

  • Alvorada do Norte

  • Amaralina

  • Americano do Brasil

  • Amorinópolis

  • Anápolis

  • Anicuns

  • Aparecida de Goiânia

  • Araçu

  • Aragarças

  • Aragoiânia

  • Araguapaz

  • Aruanã

  • Avelinópolis

  • Baliza

  • Barro Alto

  • Bela Vista de Goiás

  • Bonfinópolis

  • Bonópolis

  • Brazabrantes

  • Britânia

  • Buriti de Goiás

  • Buritinópolis

  • Cabeceiras

  • Cachoeira de Goiás

  • Caiapônia

  • Caldas Novas

  • Caldazinha

  • Campestre de Goiás

  • Campinaçu

  • Campinorte

  • Campo Limpo de Goiás

  • Campos Belos

  • Campos Verdes

  • Carmo do Rio Verde

  • Catalão

  • Caturaí

  • Cavalcante

  • Ceres

  • Cezarina

  • Cidade Ocidental

  • Cocalzinho de Goiás

  • Colinas do Sul

  • Córrego do Ouro

  • Corumbá de Goiás

  • Cristalina

  • Cristianópolis

  • Crixás

  • Cromínia

  • Damianópolis

  • Damolândia

  • Davinópolis

  • Diorama

  • Divinópolis de Goiás

  • Doverlândia

  • Edealina

  • Edéia

  • Faina

  • Firminópolis

  • Flores de Goiás

  • Formosa

  • Formoso

  • Gameleira de Goiás

  • Goianápolis

  • Goiandira

  • Goianésia

  • Goianira

  • Goiás

  • Goiatuba

  • Guapó

  • Guaraíta

  • Guarani de Goiás

  • Guarinos

  • Heitoraí

  • Hidrolândia

  • Hidrolina

  • Iaciara

  • Indiara

  • Inhumas

  • Ipameri

  • Ipiranga de Goiás

  • Israelândia

  • Itaberaí

  • Itaguari

  • Itaguaru

  • Itapaci

  • Itapirapuã

  • Itapuranga

  • Itauçu

  • Ivolândia

  • Jandaia

  • Jaraguá

  • Jesúpolis

  • Joviânia

  • Leopoldo de Bulhões

  • Luziânia

  • Mairipotaba

  • Mambaí

  • Mara Rosa

  • Matrinchã

  • Maurilândia

  • Mimoso de Goiás

  • Moiporá

  • Monte Alegre de Goiás

  • Montes Claros de Goiás

  • Montividiu

  • Montividiu do Norte

  • Morrinhos

  • Morro Agudo de Goiás

  • Mossâmedes

  • Mozarlândia

  • Mundo Novo

  • Mutunópolis

  • Nazário

  • Nerópolis

  • Nova América

  • Nova Aurora

  • Nova Crixás

  • Nova Glória

  • Nova Iguaçu de Goiás

  • Nova Roma

  • Nova Veneza

  • Novo Brasil

  • Novo Gama

  • Novo Planalto

  • Orizona

  • Ouro Verde de Goiás

  • Ouvidor

  • Padre Bernardo

  • Palestina de Goiás

  • Palmelo

  • Palminópolis

  • Paraúna

  • Perolândia

  • Petrolina de Goiás

  • Pilar de Goiás

  • Piracanjuba

  • Pirenópolis

  • Pires do Rio

  • Planaltina

  • Pontalina

  • Porangatu

  • Porteirão

  • Posse

  • Professor Jamil

  • Rialma

  • Rianápolis

  • Rio Verde

  • Rubiataba

  • Sanclerlândia

  • Santa Bárbara de Goiás

  • Santa Cruz de Goiás

  • Santa Fé de Goiás

  • Santa Helena de Goiás

  • Santa Isabel

  • Santa Rita do Novo Destino

  • Santa Rosa de Goiás

  • Santa Tereza de Goiás

  • Santa Terezinha de Goiás

  • Santo Antônio da Barra

  • Santo Antônio de Goiás

  • Santo Antônio do Descoberto

  • São Domingos

  • São Francisco de Goiás

  • São João D’Aliança

  • São João da Paraúna

  • São Luís de Montes Belos

  • São Miguel do Araguaia

  • São Miguel do Passa Quatro

  • São Patrício

  • Senador Canedo

  • Silvânia

  • Simolândia

  • Sítio D’Abadia

  • Taquaral de Goiás

  • Terezópolis de Goiás

  • Três Ranchos

  • Trindade

  • Turvânia

  • Turvelândia

  • Uirapuru

  • Uruaçu

  • Uruana

  • Urutaí

  • Valparaíso de Goiás

  • Varjão

  • Vianópolis

  • Vicentinópolis

  • Vila Boa

  • Vila Propício

  • Goiânia

  • São Luíz do Norte

