Meteorologia faz alerta para tempestades em mais de 200 cidades goianas, com índices de até 30 mm; veja previsão
Avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo
O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para tempestades em mais de 200 cidades goianas ao longo da próxima terça-feira (02).
Ao longo do dia, o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo, com previsão de chuvas em todo o Estado.
Com isso, há risco elevado para a formação de tempestades, com rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.
Entre as regiões, o Sudoeste deve receber 30 mm. Em seguida, as regiões Oeste, Norte, Centro e Sul podem registrar índices pluviométricos de 25 mm. Por fim, no Leste, a previsão é de 20 mm.
Em relação às cidades, Rio Verde deve ter o maior volume de chuva, com 20 mm, seguido por Itumbiara, Três Ranchos, Santa Helena e Mineiros, com 15 mm.
Nos municípios de Morrinhos, Formosa, Cristalina, Goiandira, Luziânia e Goianésia, a previsão indica precipitação de 12 mm.
Goiânia, Anápolis, Porangatu, Ipameri, Jataí, Ouvidor, Ceres, Firminópolis, Davinópolis, Palminópolis, Cocalzinho, Anicuns, Doverlândia e Iporá podem registrar 10 mm — cenário semelhante ao de Garaíta, com 09 mm.
Logo atrás aparecem Caiapônia, Palmeiras de Goiás e Rubiataba, com 8 mm, enquanto Catalão, Aruanã, Montes Claros, São João da Paraúna, Faina e Araguapaz podem ter 7 mm. Por fim, Flores de Goiás pode registrar 5 mm.
Veja a lista de cidades sob alerta para tempestades:
-
Abadia de Goiás
-
Abadiânia
-
Acreúna
-
Adelândia
-
Água Fria de Goiás
-
Águas Lindas de Goiás
-
Alexânia
-
Aloândia
-
Alto Horizonte
-
Alto Paraíso de Goiás
-
Alvorada do Norte
-
Amaralina
-
Americano do Brasil
-
Amorinópolis
-
Anápolis
-
Anicuns
-
Aparecida de Goiânia
-
Araçu
-
Aragarças
-
Aragoiânia
-
Araguapaz
-
Aruanã
-
Avelinópolis
-
Baliza
-
Barro Alto
-
Bela Vista de Goiás
-
Bonfinópolis
-
Bonópolis
-
Brazabrantes
-
Britânia
-
Buriti de Goiás
-
Buritinópolis
-
Cabeceiras
-
Cachoeira de Goiás
-
Caiapônia
-
Caldas Novas
-
Caldazinha
-
Campestre de Goiás
-
Campinaçu
-
Campinorte
-
Campo Limpo de Goiás
-
Campos Belos
-
Campos Verdes
-
Carmo do Rio Verde
-
Catalão
-
Caturaí
-
Cavalcante
-
Ceres
-
Cezarina
-
Cidade Ocidental
-
Cocalzinho de Goiás
-
Colinas do Sul
-
Córrego do Ouro
-
Corumbá de Goiás
-
Cristalina
-
Cristianópolis
-
Crixás
-
Cromínia
-
Damianópolis
-
Damolândia
-
Davinópolis
-
Diorama
-
Divinópolis de Goiás
-
Doverlândia
-
Edealina
-
Edéia
-
Faina
-
Firminópolis
-
Flores de Goiás
-
Formosa
-
Formoso
-
Gameleira de Goiás
-
Goianápolis
-
Goiandira
-
Goianésia
-
Goianira
-
Goiás
-
Goiatuba
-
Guapó
-
Guaraíta
-
Guarani de Goiás
-
Guarinos
-
Heitoraí
-
Hidrolândia
-
Hidrolina
-
Iaciara
-
Indiara
-
Inhumas
-
Ipameri
-
Ipiranga de Goiás
-
Israelândia
-
Itaberaí
-
Itaguari
-
Itaguaru
-
Itapaci
-
Itapirapuã
-
Itapuranga
-
Itauçu
-
Ivolândia
-
Jandaia
-
Jaraguá
-
Jesúpolis
-
Joviânia
-
Leopoldo de Bulhões
-
Luziânia
-
Mairipotaba
-
Mambaí
-
Mara Rosa
-
Matrinchã
-
Maurilândia
-
Mimoso de Goiás
-
Moiporá
-
Monte Alegre de Goiás
-
Montes Claros de Goiás
-
Montividiu
-
Montividiu do Norte
-
Morrinhos
-
Morro Agudo de Goiás
-
Mossâmedes
-
Mozarlândia
-
Mundo Novo
-
Mutunópolis
-
Nazário
-
Nerópolis
-
Nova América
-
Nova Aurora
-
Nova Crixás
-
Nova Glória
-
Nova Iguaçu de Goiás
-
Nova Roma
-
Nova Veneza
-
Novo Brasil
-
Novo Gama
-
Novo Planalto
-
Orizona
-
Ouro Verde de Goiás
-
Ouvidor
-
Padre Bernardo
-
Palestina de Goiás
-
Palmelo
-
Palminópolis
-
Paraúna
-
Perolândia
-
Petrolina de Goiás
-
Pilar de Goiás
-
Piracanjuba
-
Pirenópolis
-
Pires do Rio
-
Planaltina
-
Pontalina
-
Porangatu
-
Porteirão
-
Posse
-
Professor Jamil
-
Rialma
-
Rianápolis
-
Rio Verde
-
Rubiataba
-
Sanclerlândia
-
Santa Bárbara de Goiás
-
Santa Cruz de Goiás
-
Santa Fé de Goiás
-
Santa Helena de Goiás
-
Santa Isabel
-
Santa Rita do Novo Destino
-
Santa Rosa de Goiás
-
Santa Tereza de Goiás
-
Santa Terezinha de Goiás
-
Santo Antônio da Barra
-
Santo Antônio de Goiás
-
Santo Antônio do Descoberto
-
São Domingos
-
São Francisco de Goiás
-
São João D’Aliança
-
São João da Paraúna
-
São Luís de Montes Belos
-
São Miguel do Araguaia
-
São Miguel do Passa Quatro
-
São Patrício
-
Senador Canedo
-
Silvânia
-
Simolândia
-
Sítio D’Abadia
-
Taquaral de Goiás
-
Terezópolis de Goiás
-
Três Ranchos
-
Trindade
-
Turvânia
-
Turvelândia
-
Uirapuru
-
Uruaçu
-
Uruana
-
Urutaí
-
Valparaíso de Goiás
-
Varjão
-
Vianópolis
-
Vicentinópolis
-
Vila Boa
-
Vila Propício
-
Goiânia
-
São Luíz do Norte
