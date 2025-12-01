Meteorologia faz alerta para tempestades em mais de 200 cidades goianas, com índices de até 30 mm; veja previsão

Avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2025

Alerta foi emitido pela Defesa Civil (Foto: Divulgação)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para tempestades em mais de 200 cidades goianas ao longo da próxima terça-feira (02).

Ao longo do dia, o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo, com previsão de chuvas em todo o Estado.

Com isso, há risco elevado para a formação de tempestades, com rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Entre as regiões, o Sudoeste deve receber 30 mm. Em seguida, as regiões Oeste, Norte, Centro e Sul podem registrar índices pluviométricos de 25 mm. Por fim, no Leste, a previsão é de 20 mm.

Em relação às cidades, Rio Verde deve ter o maior volume de chuva, com 20 mm, seguido por Itumbiara, Três Ranchos, Santa Helena e Mineiros, com 15 mm.

Nos municípios de Morrinhos, Formosa, Cristalina, Goiandira, Luziânia e Goianésia, a previsão indica precipitação de 12 mm.

Goiânia, Anápolis, Porangatu, Ipameri, Jataí, Ouvidor, Ceres, Firminópolis, Davinópolis, Palminópolis, Cocalzinho, Anicuns, Doverlândia e Iporá podem registrar 10 mm — cenário semelhante ao de Garaíta, com 09 mm.

Logo atrás aparecem Caiapônia, Palmeiras de Goiás e Rubiataba, com 8 mm, enquanto Catalão, Aruanã, Montes Claros, São João da Paraúna, Faina e Araguapaz podem ter 7 mm. Por fim, Flores de Goiás pode registrar 5 mm.

Veja a lista de cidades sob alerta para tempestades:

Abadia de Goiás

Abadiânia

Acreúna

Adelândia

Água Fria de Goiás

Águas Lindas de Goiás

Alexânia

Aloândia

Alto Horizonte

Alto Paraíso de Goiás

Alvorada do Norte

Amaralina

Americano do Brasil

Amorinópolis

Anápolis

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Araçu

Aragarças

Aragoiânia

Araguapaz

Aruanã

Avelinópolis

Baliza

Barro Alto

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Bonópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti de Goiás

Buritinópolis

Cabeceiras

Cachoeira de Goiás

Caiapônia

Caldas Novas

Caldazinha

Campestre de Goiás

Campinaçu

Campinorte

Campo Limpo de Goiás

Campos Belos

Campos Verdes

Carmo do Rio Verde

Catalão

Caturaí

Cavalcante

Ceres

Cezarina

Cidade Ocidental

Cocalzinho de Goiás

Colinas do Sul

Córrego do Ouro

Corumbá de Goiás

Cristalina

Cristianópolis

Crixás

Cromínia

Damianópolis

Damolândia

Davinópolis

Diorama

Divinópolis de Goiás

Doverlândia

Edealina

Edéia

Faina

Firminópolis

Flores de Goiás

Formosa

Formoso

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Goiandira

Goianésia

Goianira

Goiás

Goiatuba

Guapó

Guaraíta

Guarani de Goiás

Guarinos

Heitoraí

Hidrolândia

Hidrolina

Iaciara

Indiara

Inhumas

Ipameri

Ipiranga de Goiás

Israelândia

Itaberaí

Itaguari

Itaguaru

Itapaci

Itapirapuã

Itapuranga

Itauçu

Ivolândia

Jandaia

Jaraguá

Jesúpolis

Joviânia

Leopoldo de Bulhões

Luziânia

Mairipotaba

Mambaí

Mara Rosa

Matrinchã

Maurilândia

Mimoso de Goiás

Moiporá

Monte Alegre de Goiás

Montes Claros de Goiás

Montividiu

Montividiu do Norte

Morrinhos

Morro Agudo de Goiás

Mossâmedes

Mozarlândia

Mundo Novo

Mutunópolis

Nazário

Nerópolis

Nova América

Nova Aurora

Nova Crixás

Nova Glória

Nova Iguaçu de Goiás

Nova Roma

Nova Veneza

Novo Brasil

Novo Gama

Novo Planalto

Orizona

Ouro Verde de Goiás

Ouvidor

Padre Bernardo

Palestina de Goiás

Palmelo

Palminópolis

Paraúna

Perolândia

Petrolina de Goiás

Pilar de Goiás

Piracanjuba

Pirenópolis

Pires do Rio

Planaltina

Pontalina

Porangatu

Porteirão

Posse

Professor Jamil

Rialma

Rianápolis

Rio Verde

Rubiataba

Sanclerlândia

Santa Bárbara de Goiás

Santa Cruz de Goiás

Santa Fé de Goiás

Santa Helena de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Novo Destino

Santa Rosa de Goiás

Santa Tereza de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São Francisco de Goiás

São João D’Aliança

São João da Paraúna

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

Senador Canedo

Silvânia

Simolândia

Sítio D’Abadia

Taquaral de Goiás

Terezópolis de Goiás

Três Ranchos

Trindade

Turvânia

Turvelândia

Uirapuru

Uruaçu

Uruana

Urutaí

Valparaíso de Goiás

Varjão

Vianópolis

Vicentinópolis

Vila Boa

Vila Propício

Goiânia

São Luíz do Norte

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!